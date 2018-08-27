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5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы 
27 августа 2018, 03:31
На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов

На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов

Мэрия Самары приняла решение о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. Для реализации проекта предстоит провести работы по сносу старых двухэтажных домов. Речь идет о 10 постройках, расположенных на Юбилейной под номерами 52, 52а, 52б, 54, 

27 августа 2018, 03:23
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Самарский клуб «Крылья Советов» предлагает заключить контракт полузащитнику Йоану Молло. На этот раз речь идет о соглашении, рассчитанном на два года. Сейчас французский полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Фулхэм», в которых 
27 августа 2018, 03:12
По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

С 16 мая, дня открытия Крымского моста, по нему проехали более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает  Упрдор "Тамань" Росавтодора. Отмечается, что учитывался трафик в оба направления.

Также, стало известно, что 12 августа был установлен новый суточный рекорд по частоте движения 

21 августа 2018, 02:28
19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в Самаре – футбольный день. На стадионе «Самара Арена» в рамках четвертого тура чемпионата РПЛ встретятся «Крылья Советов» и московский «Локомотив». В связи с этим, для обеспечения безопасности в городе введут временные ограничения движения транспорта.

С 14:00 до 22:00 

17 августа 2018, 10:14
Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную 

15 августа 2018, 12:50
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.

«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и 

14 августа 2018, 03:57
Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к

Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к

На днях на просторах сети появилась информация о грядущей отмене еще двух автобусных маршрутов в Самаре. Из-за этого не на шутку обеспокоились жители Красноглинского района, ведь речь шла о маршрутках № 210 и 1к. Спустя некоторое время по этому поводу 

14 августа 2018, 01:25
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре ограничили движение автобусов в районе

В Самаре ограничили движение автобусов в районе "МЕГИ"

 В Самаре на неделю ограничат движение в районе торгового центра «МЕГА», сообщает мэрия. Автобусы 67-го, 96-го, 205-го, 268-го и 295-го маршрутов не будут там останавливаться. В частности, с 10 по 13 августа будет закрыт остановочный пункт «Леруа Мерлен» в направлении 

10 августа 2018, 03:21
В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобуса № 51, который курсирует от Красной Глинки (от улицы Батайской) до станции метро «Кировская». По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше, новое расписание уже утвердили с перевозчиком. Первый рейс отправлялся в путь в 
24 июля 2018, 10:12
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