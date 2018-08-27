В Самаре продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. В минувшие выходные специалисты Дептранса провели проверку работы автобусного маршрута №47, который пролегает от Хлебной площади до завода «Экран».
Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни еще раньше – в 04.37; заезд контрольной машины в выходные – 22:45, в будние дни – в 22:55. Интервал движения составляет 15-20 минут. Однако жители города попросили, чтобы автобусы ходили чаще в будние дни. В итоге после обсуждения вопроса между чиновниками и перевозчиком было решено выставить на линии две дополнительные машины. Сейчас на маршруте работают уже 27 автобусов.
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