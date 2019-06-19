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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей
Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет …
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19 июня 2019, 08:21
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
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19 июня 2019, 03:54
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В Минкульте рассказали, как идет подготовка к Грушинскому фестивалю
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14 июня 2019, 06:01
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В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио
В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание …
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13 июня 2019, 08:58
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В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных
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6 июня 2019, 01:42
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Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля
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6 июня 2019, 10:50
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»
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18 марта 2019, 03:32
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