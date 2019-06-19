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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет 
19 июня 2019, 08:21
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
В Минкульте рассказали, как идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Минкульте рассказали, как идет подготовка к Грушинскому фестивалю

Министерство культуры Самарской области рассказало, как идет подготовка к предстоящему фестивалю имени Валерия Грушина. Он пройдет с 4 по 7 июля. Как сообщается на сайте ведомства, сейчас сформирована рабочая группа, состоящая из представителей администрации Самары и области. Создана дирекция под 

14 июня 2019, 06:01
В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание 
13 июня 2019, 08:58
В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных

В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных

В субботу, 8 июня, с 15:00 до 20:00 в парке имени Гагарина в Промышленном районе Самары пройдет концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Рок в защиту животных». География фестиваля насчитывает более 70 городов, это музыкальное событие направлено на продвижение идей ответственного 
6 июня 2019, 01:42
Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

С 4 по 7 июля в Самарской области в сорок шестой раз пройдет Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место встречи поклонников бардовской музыки не изменилось - они по традиции соберутся на Мастрюковских озерах. Над творческой программой работает художественный 
6 июня 2019, 10:50
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»

Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»

Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева опровергла данные о том, что Бориса Кейльмана могут сместить с поста руководителя организации. Отметим, что 15 марта он был госпитализирован в реанимацию с сердечным приступом. По словам Ирины Зверевой, сейчас Борис Кейльман идет на поправку. 
18 марта 2019, 03:32
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