В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны … - По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны