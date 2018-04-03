В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»



«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» … Блогер 63ru поведала , что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги»