В Самаре появится Южная обводная дорога. Новая дорога протянется от улицы Водников до Южного шоссе. На проектирование предполагается потратить 22 миллионов рублей. В проекте должны быть предусмотрены выезды на мосты – Фрунзенский, Южный и по улице Главной. Работы должны быть выполнены до 13 августа 2019 года.
О поиске подрядчика объявили в понедельник, 2 апреля. Информацию об электронном аукционе на сайте госзакупок разместило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Подрядчик будет определен к 23 апреля.
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Самара потратит на дороги 720 млн рублей
В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен …
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2 апреля 2018, 09:00
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12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
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2 апреля 2018, 05:34
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700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области
Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных …
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2 апреля 2018, 02:30
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Когда начнет таять снег в Самарской области?
Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей …
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2 апреля 2018, 11:42
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Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой
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2 апреля 2018, 11:01
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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»
Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».
«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» …
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2 апреля 2018, 09:21
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Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре
В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.
«На отлов и содержание безнадзорных животных …
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30 марта 2018, 03:00