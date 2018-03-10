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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
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