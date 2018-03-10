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Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице
Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и …
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9 марта 2018, 04:27
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области
Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба …
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7 марта 2018, 01:04