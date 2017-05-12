В Тольятти сегодня, 12 мая, во второй половине дня ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Такие погодные условия сложатся в городе до конца дня.
Горожанам рекомендуется плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые может унести порывом ветра. На улице следует находиться дальше от рекламных щитов и вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Рекомендуется поставить автомобиль в гараж, в противном случае машину следует припарковать подальше от деревьев, а также рекламных конструкций, предупреждает мэрия Тольятти.
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