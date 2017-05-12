В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.

Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить …