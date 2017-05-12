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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

На сайте Приволжского УГМС опубликовано штормовое предупреждение.

«2 мая местами, 3-4 мая в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», - сообщают метеорологи.

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник на территории региона температура воздуха 
2 мая 2017, 07:17
Сызрань накроет штормом

Сызрань накроет штормом

Жителей Сызрани оповестили о возможном ухудшении погоды. Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани сообщила о штормовом предупреждении. В четверг, 20 апреля, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен сильный ливень – до 50 миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, такая 
20 апреля 2017, 11:21
Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Как предупреждает горадминистрация Тольятти, завтра, 20 апреля, утром и днем ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7…+9°С, ночью +1…+3°С.
 
"Водителям следует припарковать автомобили в безопасном 

19 апреля 2017, 10:55
В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.

Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить 

7 февраля 2017, 02:35
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