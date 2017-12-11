Министерство внутренних дел намерено установить с 1 июля 2019-го обязательную дактилоскопию и фотографирование для зарубежных граждан, которым для пересечения российской границы не требуется виза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на специалистов министерства.
Как поясняется, данную меру планируют распространять на тех, кто въезжает в Российскую Федерацию более чем на один месяц. Целью новшества считается обеспечение должного контроля и установление лиц, для которых введены ограничения на въезд в РФ. В настоящее время документ находится в стадии разработки.
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