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В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника

В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника

В Самаре задержан подозреваемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Это 67-летний мужчина, директор фирмы. По данным МВД, он пытался подкупить начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Сумма взятки составляла 200 рублей.

Деньги предназначались «за не проведение проверочных мероприятий 

30 ноября 2017, 05:05
Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия

Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия

В Самаре полицейские расплавили в печи более 3500 единиц оружия. Часть самарцы сдали добровольно, часть изъяли силовики. Утилизацию провели на одном из заводов. Предварительно все оружие было приведено в «негодное состояние» путем механической деформации.

«Это охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, газовое 

28 ноября 2017, 10:41
При строительстве самарского стадиона были похищены 2 млрд рублей

При строительстве самарского стадиона были похищены 2 млрд рублей

При строительстве самарского стадиона были похищены почти 2 млрд рублей. С таким заявлением в МВД Республики Татарстан обратился на прошлой неделе субподрядчик - казанская фирма «Татдорстрой». Она попросила возбудить уголовное дело в отношении московского ООО «Стальмонтаж-Электросталь», которое было нанято для 
9 ноября 2017, 05:35
В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей

В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей

В Самаре силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис турфирмы. Преступление было совершено 7 ноября. Примерно в 16 часов в помещение организации зашли двое грабителей, вооруженных бейсбольной битой и пистолетом. Они потребовали у руководителя организации всю наличку из сейфа, 

16 ноября 2017, 04:08
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей

Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей

Военнослужащие-иностранцы российской армии могут принимать участие в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами Российской Федерации. Соответствующий президентский указ появился на официальном сайте правовой информации.
Как следует из документа, военнослужащие, являющиеся гражданами других государств, могут участвовать в боевых действиях, выполнять задачи 

9 октября 2017, 02:10
Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
Если документ будет одобрен, то все, в том числе и граждане стран ЕврАзЭС, станут дактилоскопироваться и фотографироваться в 

21 июня 2017, 10:03
Из России выгонят иностранных гидов и переводчиков

Из России выгонят иностранных гидов и переводчиков

С 2017 года иностранцы не смогут работать экскурсоводами и гидами-переводчиками в России. Ростуризм добился принятия соответствующей поправки в закон «О Туризме». В ведомстве уверены, что «варяги» могут просто искажать информацию о нашей стране. Эксперты между тем считают новшество чиновников вредным 

24 ноября 2016, 02:30
Российским регионам разрешили ограничивать прием на работу иностранных граждан

Российским регионам разрешили ограничивать прием на работу иностранных граждан

Премьер-министром подписано постановление, призванное регулировать количество иностранных работников. Региональные власти в соответствии с ним могут каждый год объявлять о запрете на работу в той или иной области или крае иностранных специалистов, обладающих патентами. Здесь речь идет о том, что каждый 
10 декабря 2015, 02:24
На территорию Самарской области незаконно проникли иностранные граждане

На территорию Самарской области незаконно проникли иностранные граждане

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали троих уроженцев Узбекистана, которым запрещен въезд в РФ.
Российскую границу нарушители пересекли при содействии проводника. В темное время суток он провел их на территорию Оренбургской области в обход пунктов пропуска. Далее на автомобилях своих сообщников, 
3 декабря 2015, 11:36
В России хотят ввести обязательную дактилоскопию для всех граждан

В России хотят ввести обязательную дактилоскопию для всех граждан

Депутаты Госдумы задумались о введении тотальной дактилоскопии для граждан России. Такое предложение прозвучало на международной конференции по безопасности, организованной профильным комитетом парламента.
Как говорится в проекте резолюции, необходимо рекомендовать Государственной думе  и Общественной палате провести оценку правовых, организационных и финансовых 
8 октября 2015, 04:28
В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

Введены новые правила получения шенгенской визы. С понедельника, 14 сентября, документ начали оформлять только при условии предоставления биометрических данных. Имеется в виду процедура дактилоскопии – снятия отпечатков пальцев рук. Пройти её можно будет только в консульских и визовых центрах европейских 
15 сентября 2015, 05:59
Европа закрывает визовые центры в Самаре

Европа закрывает визовые центры в Самаре

В начале осени визовые центры ряда европейских посольств приостановят свою деятельность. С 14 сентября запланировано введение новых правил оформления документов. Для получения шенгенской визы нужно будет пройти процедуру дактилоскопии - снятия отпечатков пальцев. В связи с необходимостью переоборудования в работе 
31 августа 2015, 01:15
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