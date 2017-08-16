По прогнозу экспертов центра погоды «Фобос», текущая неделя окажется последней в этом году по-настоящему теплой на большей части территории России. После 20-го августа будет наблюдаться постепенное снижение среднесуточной температуры воздуха.
Сейчас в европейской части РФ царит скандинавский антициклон, благодаря которому стоит теплая безоблачная погода. При этом специалисты говорят, что в уик-энд температура воздуха может дойти до 28 градусов тепла, а температура воды во многих водоемах – до 21 градуса.
Впрочем, эти выходные будут, судя по всему, последними по-настоящему теплыми летними днями 2017-го. С понедельника температура начнет падать, пока не окажется на среднестатистических отметках. Иными словами, эта неделя окажется «заключительной летней».
|
Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен
МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
|
10 августа 2017, 04:04
|
Какая погода будет в Самаре в выходные?
|
4 августа 2017, 03:56
|
МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах
|
24 июля 2017, 10:57
|
Какая погода ждет самарцев в выходные?
|
21 июля 2017, 01:16
|
Разгул стихии: Сильный шквалистый ветер в Самаре не утихнет до пятницы
|
6 июля 2017, 05:46
|
Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017
Ученые, исследующие причины холодной погоды весны и начала лета в северном полушарии, заявили о неожиданной причине аномальной температуры. Ряд специалистов считает, что погоду на Земле меняет китайский спутник «Мо-Цзы», который запущен на орбиту с целью проведения квантовых экспериментов.
|
7 июня 2017, 05:17
|
В Самарской области показатели уровня атмосферного давления побили рекорды за всю историю наблюдений
При норме для Самары в 748 миллиметров ртутного столба в среду эталон Приволжскгидромета показал 771.
|
26 октября 2016, 05:43