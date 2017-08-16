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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
Напомним, в пожароопасный сезон на природе недопустимо 

10 августа 2017, 04:04
Какая погода будет в Самаре в выходные?

Какая погода будет в Самаре в выходные?

Самарские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные. В субботу, 5 августа, местами по области возможен кратковременный дождь. Затем осадков не ожидается, передает Приволжское УГМС. Температура воздуха днем - от 25 до 31 градусов по Цельсию. Впрочем, от отдыха в лесу 
4 августа 2017, 03:56
МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

Международный валютный фонд, согласно своему прогнозу на 2017 и 2018 годы, снизил ожидаемую цену на нефть на 3 доллара. Именно так сообщается в июльском обзоре World Economic Outlook.

По ожиданиям МВФ, стоимость мировых цен на нефть в 2017 году будет держаться 

24 июля 2017, 10:57
Какая погода ждет самарцев в выходные?

Какая погода ждет самарцев в выходные?

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В Сети появились фотографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш и выкорчевали деревья. 

21 июля 2017, 01:16
Разгул стихии: Сильный шквалистый ветер в Самаре не утихнет до пятницы

Разгул стихии: Сильный шквалистый ветер в Самаре не утихнет до пятницы

Об этом сообщают синоптики. Порывы будут достигать 20-22 метров в секунду. Ожидается гроза. Минувшей ночью в областной столице от разгула стихии было повалено 57 деревьев, которые повредили 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач, пострадали кровли 9 многоквартирных домов. В 

6 июля 2017, 05:46
Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017

Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017

Ученые, исследующие причины холодной погоды весны и начала лета в северном полушарии, заявили о неожиданной причине аномальной температуры. Ряд специалистов считает, что погоду на Земле меняет китайский спутник «Мо-Цзы», который запущен на орбиту с целью проведения квантовых экспериментов.
Исследователи из 

7 июня 2017, 05:17
В Самарской области показатели уровня атмосферного давления побили рекорды за всю историю наблюдений

В Самарской области показатели уровня атмосферного давления побили рекорды за всю историю наблюдений

При норме для Самары в 748 миллиметров ртутного столба в среду эталон Приволжскгидромета показал 771.
В Кинель-Черкассах ртутный столбик достигал отметки в 785. Высокое атмосферное давление бьет по здоровью практически каждого жителя области и сказывается на работе навигационных приборов. Глиссада 

26 октября 2016, 05:43
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