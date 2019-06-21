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В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
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19 июня 2019, 10:16
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На РЖД введут четыре класса обслуживания пассажиров
В следующем году «Федеральная пассажирская компания» намерена ввести четыре класса обслуживания в пассажирских поездах. Они будут называться бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина, пишет РИА …
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7 июня 2019, 02:24
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В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы
В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий …
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6 июня 2019, 10:29
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Самара получит деньги на перевозку людей в метро
Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. …
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4 июня 2019, 05:36
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Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам
Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось …
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4 июня 2019, 03:43
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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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В стране могут установить минимальную цену на пиво
Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству …
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21 мая 2019, 12:55
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару
В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов …
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6 декабря 2017, 07:08
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СМИ: Рухнули цены на авиабилеты из России за границу
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11 сентября 2017, 11:06
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Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб
Ущерб, нанесенный пассажирам воздушного транспорта, начнут оценивать по-другому. По крайней мере тем, кто летает за границу. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Рассчитывать компенсации теперь будут в условных "Специальных правах заимствования", единица которых сейчас стоит около 83 рублей.
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22 августа 2017, 06:24
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Топ-новости: опасные привычки, самые дорогие авиабилеты, увольнение в департаменте ЖКХ
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 11 декабря.
Шесть вредных привычек, убивающих человека раньше времени
Ученые установили шесть наиболее опасных вредных привычек, влекущих, по их заверениям, раннюю смерть. Весь список – здесь.
Эксперты …
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11 декабря 2015, 08:13
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