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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на вторичное жилье в Самарской области выросли в среднем на 0,71 % или 337 рублей за квадратный метр. Специалисты СОФЖИ проанализировали более 16,5 тыс. предложений о продаже, опубликованные в открытом доступе. Чаще всего ищут покупателей для квартир 
19 июня 2019, 10:16
На РЖД введут четыре класса обслуживания пассажиров

На РЖД введут четыре класса обслуживания пассажиров

В следующем году «Федеральная пассажирская компания» намерена ввести четыре класса обслуживания в пассажирских поездах. Они будут называться бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина, пишет РИА 
7 июня 2019, 02:24
В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий 

6 июня 2019, 10:29
Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. 

4 июня 2019, 05:36
Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось 
4 июня 2019, 03:43
Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В стране могут установить минимальную цену на пиво

В стране могут установить минимальную цену на пиво

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству 

21 мая 2019, 12:55
Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в 
13 мая 2019, 09:59
После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару

После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару

В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов 
6 декабря 2017, 07:08
СМИ: Рухнули цены на авиабилеты из России за границу

СМИ: Рухнули цены на авиабилеты из России за границу

Средние цены на авиабилеты из РФ за границу в первой половине 2017 года снизились на 15-20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщили отечественные СМИ со ссылкой на различные источники.
Как показывает статистика, наиболее востребованным у российских путешественников 

11 сентября 2017, 11:06
Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Ущерб, нанесенный пассажирам воздушного транспорта, начнут оценивать по-другому. По крайней мере тем, кто летает за границу. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Рассчитывать компенсации теперь будут в условных "Специальных правах заимствования", единица которых сейчас стоит около 83 рублей.
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Топ-новости: опасные привычки, самые дорогие авиабилеты, увольнение в департаменте ЖКХ

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«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 11 декабря.

Шесть вредных привычек, убивающих человека раньше времени
Ученые установили шесть наиболее опасных вредных привычек, влекущих, по их заверениям, раннюю смерть. Весь список – здесь.

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11 декабря 2015, 08:13
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