Россиянка пострадала во время атаки в испанском курортном городе Камбрильсе, сообщают сегодня мировые агентства со ссылкой на информацию российского посольства в Испании.
"Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в городе Камбрильс. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь", - уточняют в дипведомстве.
Как отмечается, посольство и генконсульство РФ в Барселоне находятся в тесном взаимодействии с испанскими силовыми структурами. По официальным данным, среди идентифицированных пострадавших и погибших в Барселоне граждан России нет, говорится в сообщении.
Напомним, вчера вечером фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. 13 человек погибли и более ста получили повреждения разной тяжести. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении террористической атаки.
Позднее 7 человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а далее в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Силовики смогли ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.
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