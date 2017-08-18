Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в …