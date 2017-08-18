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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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7 октября 2016, 03:49
В Самаре, возможно, готовили теракт: обнаружены 2 килограмма взрывчатки, задержаны 53 человека

В Самаре, возможно, готовили теракт: обнаружены 2 килограмма взрывчатки, задержаны 53 человека

Сегодня, 29 апреля, в Самаре произошло чрезвычайное событие. Как передает портал «Life», в микрорайоне «Красный Пахарь» сотрудниками ФСБ при поддержке спецназа были задержаны 53 члена исламского объединения, а также обезврежены 2 килограмма взрывчатки.

Чекисты получили информацию о том, 
29 апреля 2016, 08:25
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