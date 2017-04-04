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Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге
Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в …
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4 апреля 2017, 04:02
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Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта
О ситуации в Санкт-Петербурге, где днем 3 апреля произошли взрыв, сообщает корреспондент и ведущая ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева. Она победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским народным фронтом, и отправилась в северную столицу для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость». …
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3 апреля 2017, 06:06
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В метро Петербурга произошли взрывы
В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга произошли взрывы. По предварительной информации, пострадали около 50 человек. Сведения о погибших уточняются.
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3 апреля 2017, 04:08
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В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
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16 февраля 2017, 09:49
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Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе
Жюри конкурса World Travel Awards Europe назвало Санкт-Петербург лучшим городом в Европе второй год подряд. Информация об этом содержится на сайте премии.
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5 сентября 2016, 05:07
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Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Самаре ликвидирован
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2 июня 2016, 09:19
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В Самаре, возможно, готовили теракт: обнаружены 2 килограмма взрывчатки, задержаны 53 человека
Сегодня, 29 апреля, в Самаре произошло чрезвычайное событие. Как передает портал «Life», в микрорайоне «Красный Пахарь» сотрудниками ФСБ при поддержке спецназа были задержаны 53 члена исламского объединения, а также обезврежены 2 килограмма взрывчатки.
Чекисты получили информацию о том, …
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29 апреля 2016, 08:25
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Переживший теракты в Бостоне и Париже американец ранен в Брюсселе
Молодой гражданин США, миссионер-мормон, 19-летний Мэйсон Уэллс (Mason Wells) выжил после трех терактов. Вчера он был ранен в аэропорту Брюсселя (Бельгия). Ранее уже пережил теракты в Бостоне и Париже. Об этом в интервью американским журналистам рассказал отец пострадавшего Чад …
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23 марта 2016, 11:58
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В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие
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22 марта 2016, 02:47