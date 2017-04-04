Сегодня, 22 марта, весь мир был потрясен серией взрывов в Бельгии. Два из них случились в аэропорту Брюсселя. Сообщается, что бомбу привел в действие террорист-смертник.



Ещё три взрыва прогремело в метро. По последним данным, погибло более 20 человек, …