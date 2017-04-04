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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в 

4 апреля 2017, 04:02
Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта

Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта

О ситуации в Санкт-Петербурге, где днем 3 апреля произошли взрыв, сообщает корреспондент и ведущая ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева. Она победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским народным фронтом,  и отправилась в северную столицу для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость». 
3 апреля 2017, 06:06
В метро Петербурга произошли взрывы

В метро Петербурга произошли взрывы

В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга произошли взрывы. По предварительной информации, пострадали около 50 человек. Сведения о погибших уточняются. 
 
«В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтверждают факт чрезвычайного происшествия, произошедшего сегодня в петербургском метрополитене в районе 
3 апреля 2017, 04:08
В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года

В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», взрывы на полигоне 

16 февраля 2017, 09:49
Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе

Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе

Жюри конкурса World Travel Awards Europe назвало Санкт-Петербург лучшим городом в Европе второй год подряд. Информация об этом содержится на сайте премии.
Торжественное награждение провели на Сардинии. Статуэтку получил руководитель комитета по развитию туризма Северной столицы Андрей Мушкарев.
Право называться 

5 сентября 2016, 05:07
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Самаре ликвидирован

Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Самаре ликвидирован

На пожаре, который случился вчера вечером в Советском районе Самары, побывала съемочная группа телерадиокомпании "ТЕРРА". По данным МЧС, горело здание по адресу: Гаражный проезд, 2. Это в районе ТЦ «Ди:Порт». Были слышны взрывы. Установлено, что горел склад с ГСМ. Жертв, к 
2 июня 2016, 09:19
В Самаре, возможно, готовили теракт: обнаружены 2 килограмма взрывчатки, задержаны 53 человека

В Самаре, возможно, готовили теракт: обнаружены 2 килограмма взрывчатки, задержаны 53 человека

Сегодня, 29 апреля, в Самаре произошло чрезвычайное событие. Как передает портал «Life», в микрорайоне «Красный Пахарь» сотрудниками ФСБ при поддержке спецназа были задержаны 53 члена исламского объединения, а также обезврежены 2 килограмма взрывчатки.

Чекисты получили информацию о том, 
29 апреля 2016, 08:25
Переживший теракты в Бостоне и Париже американец ранен в Брюсселе

Переживший теракты в Бостоне и Париже американец ранен в Брюсселе

Молодой гражданин США, миссионер-мормон, 19-летний Мэйсон Уэллс (Mason Wells) выжил после трех терактов. Вчера он был ранен в аэропорту Брюсселя (Бельгия). Ранее уже пережил теракты в Бостоне и Париже. Об этом в интервью американским журналистам рассказал отец пострадавшего Чад 
23 марта 2016, 11:58
В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие

В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие

Сегодня, 22 марта, весь мир был потрясен серией взрывов в Бельгии. Два из них случились в аэропорту Брюсселя. Сообщается, что бомбу привел в действие террорист-смертник.  

Ещё три взрыва прогремело в метро. По последним данным, погибло более 20 человек, 
22 марта 2016, 02:47
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