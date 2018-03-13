В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.
Современный диагностический центр на территории Самарской городской больницы №10 появился как результат государственно-частного партнерства. В 2015 году с предпринимателем Алексеем Трахтенбергом было заключено концессионное соглашение сроком на 26 лет. Во временное пользование ему передали один из корпусов медучреждения. Сейчас его оснастили самым современным оборудованием. Здесь жители Куйбышевского района и близлежащих населенных пунктов могут пройти лабораторные обследования, сделать компьютерную и магнитно-резонансную томографию головного мозга, шеи, брюшной полости, грудной клетки. Выявить заболевания дыхательной системы, гинекологической сферы. И тут же без очередей получить консультацию узких специалистов с назначением лечения. Получить эти услуги можно как на платной основе, так и в рамках обязательного медицинского страхования. Как уверяет руководство центра, по полису ОМС планируется обслуживать более 70% пациентов.
«Ранее пациентам приходилось либо на «скорой», либо самостоятельно добираться в центр города... больница Пирогова, больница Калинина. Мост, серьезные пробки – дорога могла занять 2-3 часа. А порой и после и перед операцией пациенты в очень тяжелом состоянии и добраться им было очень сложно. Теперь на базе больницы в режиме онлайн мы будем принимать без записи по полюсу ОМС», - рассказал концессионер Алексей Трахтенберг.
Аппараты КТ и МРТ здесь объединены в единую сеть, что экономит время на передачу и обработку данных. А полученные результаты можно использовать, если пациент собирается продолжать лечение, например, в Европе. К тому же данные сохраняются в онлайн-архиве и доступны медикам других учреждений.
«Диагностика более точна, это позволяет более точно применять лечение, более успешно это лечение проводить. Возвращать человека к нормальной и здоровой жизни. Главная цель наша - это здоровье людей, и для этого сегодня предпринимаются самые масштабные усилия», - заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
В общей сложности на возведение здания, закупку и отладку оборудования, обучение сотрудников было затрачено порядка 100 миллионов рублей. Задействовано 38 специалистов, создано 15 рабочих мест. После того как срок концессии истечет, здание и оборудование полностью перейдут в собственность Самарской области.
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