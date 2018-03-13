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Материалы по теме:

У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь

У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь

Новым пресс-секретарем главы Самарской области Дмитрия Азарова с наибольшей долей вероятности станет Наталья Родимова (на фото). Сейчас она работает его советником по части СМИ. Но уже на этой неделе может написать заявление о приеме ее на новую должность.

Напомним, до последнего 

13 марта 2018, 02:39
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге

Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге

В Самаре наградили участников и финалистов областного этапа конкурса «Учитель года - 2018». На победу претендовали педагоги общеобразовательных школ разных городов и 
13 марта 2018, 11:24
Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сергей Бурцев 

12 марта 2018, 02:04
Центр восстановительного лечения заработал в Самаре

Центр восстановительного лечения заработал в Самаре

В Самаре на 6-й просеке открылся новый центр восстановительного лечения. Это результат взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. На запуск центра инвестор проекта - компания «Синко» потратила почти 200 миллионов рублей. Взамен получил право долгосрочной аренды земельного участка сроком на 49 

6 марта 2018, 01:31
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года,  откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров. 

Медицинское учреждение,  рассчитанное на 250 посещений в день, уже  сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. 

24 января 2018, 12:25
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является 
11 января 2018, 10:48
В блогах: «Без гемодиализа я проживу не больше недели»

В блогах: «Без гемодиализа я проживу не больше недели»

Почему в Самарской области отменили "дорожные деньги" для инвалидов? С этим вопросом к властям региона обратился через "Фейсбук" житель Кинель-Черкасс Виталий Ковригин. "Я, как инвалид 1-й группы, получал "дорожные деньги" в соцслужбе для проезда к месту прохождения гемодиализа. Эта 
1 ноября 2017, 09:38
Поле конопли площадью 1 га обнаружили возле детского центра в Самаре

Поле конопли площадью 1 га обнаружили возле детского центра в Самаре

Наркополицейские выявили очаг дикорастущей конопли в Куйбышевском районе Самары в ходе операции «Мак-2014». Поле площадью более 1 гектара находилось вдоль Уральского шоссе рядом с детским оздоровительно-образовательным центром «Арго». Неподалеку находится ещё несколько баз отдыха и оздоровительных учреждений для несовершеннолетних, сообщили 

25 сентября 2014, 02:00
В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера

В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера

Полицейские изъяли крупную партию героина возле одного из самарских исправительных учреждений. Сверток с героином массой 41 грамм был изъят у 35-летнего мужчины в Куйбышевском районе Самары.  Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный проживает в городе Новокуйбышевске, работает слесарем в одной 

6 декабря 2013, 04:23
Самарские полицейские изъяли 26 граммов героина

Самарские полицейские изъяли 26 граммов героина

Сотрудники ДПС изъяли крупную партию наркотиков. В Куйбышевском районе Самары полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 22-летнего жителя города Новокуйбышевска. В машине также находился пассажир. Как сообщается на сайте областной полиции, он вел себя подозрительно и не был пристегнут ремнем 

2 декабря 2013, 11:21
В Самаре в результате ДТП пострадала беременная женщина

В Самаре в результате ДТП пострадала беременная женщина

Авария произошла в воскресенье, 17 ноября, в 10:59 в Куйбышевском районе Самары. На улице Грозненской рядом с домом № 65 столкнулись «Гранта» и ВАЗ-21140. По данным госавтоинспекторов, водитель «Гранты» поворачивал налево, «четырнадцатая» ехала прямо без изменения направления. В результате ДТП 

18 ноября 2013, 04:13
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