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Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.

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Новый памятник пивовару открыли в Самаре

Новый памятник пивовару открыли в Самаре

В четверг, 28 декабря, в Самаре открыли новый арт-объект – памятник пивовару. Он установлен рядом с пивзаводом на Волжском проспекте. Идея возникла еще в 2012 году, во время работы оргкомитета "Культурная Самара", который возглавлял Дмитрий Азаров, в настоящее время исполняющий 
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В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали 
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

В Самаре у пл. Куйбышева появится памятник гусару, который создадут за счет пожертвований. Начнут установку с символической закладки камня. Церемония состоится возле здания ОДО на улице Шостаковича в среду, 29 ноября, 
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В Самаре установят памятник Дмитрию Ильичу Козлову

В Самаре установят памятник Дмитрию Ильичу Козлову

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В Самаре 1 октября вспоминают известного конструктора Дмитрия Козлова

В Самаре 1 октября вспоминают известного конструктора Дмитрия Козлова

Сегодня, 1 октября, исполняется 95 лет со дня рождения известного ученого и конструктора, руководителя «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Козлова. Во всем мире он известен как создатель ракет-носителей среднего класса и спутников наблюдения земной поверхности. Все советские и российские космонавты отправлялись и отправляются в космос 

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В Самаре 34 студента получили премии Дмитрия Козлова

В Самаре 34 студента получили премии Дмитрия Козлова

Областное правительство наградило студентов, ставших обладателями премии генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Ильича Козлова. Напомним, этот человек создал в Куйбышеве мощный ракетный центр, внёс неоценимый вклад в создание самой надёжной ракеты-носителя «Союз», а позже - целого ряда космических аппаратов. Лауреатов этой 

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Внук великого конструктора Дмитрия Козлова возглавит

Внук великого конструктора Дмитрия Козлова возглавит "Молодую гвардию "Единой России"

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13 марта 2013, 11:16
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