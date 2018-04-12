В Самаре в сквере Фадеева на проспекте Ленина между улицами Первомайской и Осипенко установят памятник конструктору завода «Прогресс» Дмитрию Козлову. Три макета памятника подготовил скульптор Карен Саркисов, который создал для Самары ряд известных скульптур – в частности князя Засекина на Полевом спуске. Сквер, в котором хотят установить скульптуру, расположен рядом с домом №1 по проспекту Ленина, в котором жил Дмитрий Козлов. Инициативная группа, которую возглавил внук легендарного конструктора Дмитрий Квашин, начала сбор средств. Предполагается, что памятник будет открыт к 100-летию со дня рождения Дмитрия Козлова – 1 октября 2019 года.
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