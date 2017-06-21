|
Мисс "Русское Радио - Самара" признали самой элегантной девушкой страны
|
21 июня 2017, 02:36
|
Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове
Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на …
|
19 июня 2017, 06:11
|
Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири
В компании «Транстелеком» сообщили о новом назначении. Директором макрорегиона «Верхневолжский», в который входит Самарская область, назначен Андрей Колесник. До этого топ-менеджер занимался развитием бизнеса компании в макрорегионе «Сибирь». По словам президента ТТК Романа Кравцова, на новой должности Колесник будет реализовать …
|
19 июня 2017, 11:57
|
Экс-глава «Волжских коммунальных систем» стал топ-менеджером «РКС»
Бывший руководитель ООО «Волжские коммунальные системы» Олег Маркелов с 15 июня начал работать в новой должности. Он стал директором по операционной деятельности компании «Российские коммунальные системы». В числе его задач также оптимизация производственной деятельности предприятий, внедрение технической политики РКС и …
|
15 июня 2017, 06:11
|
В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города
|
7 июня 2017, 03:08
|
В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года
В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали …
|
6 июня 2017, 07:05
|
Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС
В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?
Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в …
|
2 июня 2017, 05:51
|
Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве
Президент России Владимир Путин назначил Николая Новикова, ранее возглавлявшего арбитражи Самарской области и Татарстана, на должность председателя арбитражного суда Москвы. Эксперты предполагают, что данное решение повлечет за собой ряд кадровых перестановок и в нашем регионе, где уже два года пустует …
|
1 июня 2017, 11:25
|
По факту крупной аварии в Самаре возбуждено уголовное дело
|
8 июля 2015, 02:49
|
За ложное сообщение о заминировании церкви задержан житель Самары
|
5 февраля 2014, 02:38
|
В Cоветском районе Самары проводилась эвакуация в религиозном учреждении
Полиция Самары разыскивает анонима, который сообщил о заминировании одного из религиозных учреждений в Советском районе города. Звонок был сделан накануне, 4 февраля, в 11:55.
По указанному адресу выехали наряды полиции и сотрудники экстренных служб. Из здания эвакуировали около 100 работников религиозного …
|
5 февраля 2014, 10:23
|
С рынка в Советском районе Самары эвакуировали больше 450 человек
|
10 декабря 2013, 05:15