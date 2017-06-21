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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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По факту крупной аварии в Самаре возбуждено уголовное дело

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За ложное сообщение о заминировании церкви задержан житель Самары

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5 февраля 2014, 02:38
В Cоветском районе Самары проводилась эвакуация в религиозном учреждении

В Cоветском районе Самары проводилась эвакуация в религиозном учреждении

Полиция Самары разыскивает анонима, который сообщил о заминировании одного из религиозных учреждений в Советском районе города. Звонок был сделан накануне, 4 февраля, в 11:55.

По указанному адресу выехали наряды полиции и сотрудники экстренных служб. Из здания эвакуировали около 100 работников религиозного 

5 февраля 2014, 10:23
С рынка в Советском районе Самары эвакуировали больше 450 человек

С рынка в Советском районе Самары эвакуировали больше 450 человек

Взрывчатых веществ на территории рынка на проезде Мальцева в Советском районе Самары обнаружено не было.

Как уже сообщала «ТЕРРА», сегодня, 10 декабря, примерно в 12:00 в полицию позвонил неизвестный. Он сообщил о том, что один из рынков, расположенных в Советском  районе 

10 декабря 2013, 05:15
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