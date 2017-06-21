Полиция Самары разыскивает анонима, который сообщил о заминировании одного из религиозных учреждений в Советском районе города. Звонок был сделан накануне, 4 февраля, в 11:55.

По указанному адресу выехали наряды полиции и сотрудники экстренных служб. Из здания эвакуировали около 100 работников религиозного …