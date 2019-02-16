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Материалы по теме:

В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской

В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской

В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были 
24 октября 2018, 12:20
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.

Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь 

11 мая 2018, 02:59
Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов 

29 марта 2018, 10:47
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