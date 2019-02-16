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В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской
В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были …
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24 октября 2018, 12:20
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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
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21 августа 2018, 09:37
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На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку
Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.
Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь …
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11 мая 2018, 02:59
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Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары
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29 марта 2018, 10:47
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