Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей Житель Оренбурга засудил одну из больниц на 200 тысяч рублей. Причиной все стала во время операции по удалению селезенки, которая прошла в 2014 году. Вскоре после нее у пациента начались начались проблемы с пищеварением. В июне 2016 года гастроскопия показала, …