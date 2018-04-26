Пруд «Сухой» должен быть полностью восстановлен. Областной суд оставил в силе решение Самарского районного суда, которое было вынесено еще 6 февраля. Объекту, находящемуся на территории Самарского государственного социально-педагогического университета, необходимо вернуть первозданный вид в течение трех месяцев с момента вступления в силу судебного решения.
Напомним, в прошлом году природоохранная прокуратура провела проверку по факту засыпки пруда «Сухой» строительными отходами. Этот объект являлся местом обитания тритона обыкновенного, который занесен в Красную книгу. Проверка установила, что пруд располагается на участке земли, который находится в федеральной собственности, и подвергать его засыпке или другим изменениям — незаконно. В связи с этим сотрудники надзорной службы обратились в суд с требованием обязать университет и подрядные организации ООО «Сплав ЛТД» и ООО «Техкомплект» восстановить нарушенное состояние окружающей среды. Иск был удовлетворен. Ответчики попытались обжаловать его в вышестоящей инстанции, но решение было оставлено в силе.
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