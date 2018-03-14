5
52
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.        888  8888888888            8888888b.            
           d88P  Y88b       888  888                   888  "Y88b           
           888    888       888  888                   888    888           
  .d88888  888          .d88888  8888888     .d8888b   888    888  888  888 
 d88" 888  888         d88" 888  888         88K       888    888  `Y8bd8P' 
 888  888  888    888  888  888  888         "Y8888b.  888    888    X88K   
 Y88b 888  Y88b  d88P  Y88b 888  888              X88  888  .d88P  .d8""8b. 
  "Y88888   "Y8888P"    "Y88888  8888888888   88888P'  8888888P"   888  888 
      888                                                                   
      888                                                                   
      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением Самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Новый список отелей, завышающих цены на период проведения ЧМ-2018, составили в Ростуризме. На этот раз в него вошли 48 заведений. Это вдвое больше, чем было две недели назад.

Всероссийский «рекорд жадности» на этот раз поставила одна из гостиниц Калининграда категории три 

14 марта 2018, 04:17
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома 

14 марта 2018, 03:18
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем она поднимется 

14 марта 2018, 02:27
Бесплатный трамвайный маршрут введут в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

Бесплатный трамвайный маршрут введут в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре в дни матчей ЧМ-2018 отменят обычные трамваи и будут ходить только скоростные – до стадиона «Самара Арена». Во время игр будет действовать новый маршрут – от железнодорожного вокзала до стадиона. С других городских маршрутов снимут 40 составов. Вместе 
14 марта 2018, 02:06
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной 
13 марта 2018, 12:03
Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

13 марта 2018, 09:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх