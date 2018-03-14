В Самаре продлен до 30 марта набор в команду стюардов для ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что он закончится 15 марта. На текущий момент подано более 5 с половиной тысяч заявок. Как информируют организаторы, в их адрес поступило огромное количество сообщений и писем с просьбой продлить прием, дать шанс всем желающим поучаствовать в программе. Многие кандидаты просили увеличить сроки из-за задержек со сбором справок. Организаторы выберут из претендентов 1400 человек - их сначала обучат теоретическим и практическим основам профессии, после чего они смогут попробовать свои силы на матчах «Крыльев Советов». Стюарды будут работать на стадионе «Самара Арена» во время матчей мундиаля, а также в неигровые дни в период с 01 июня по 10 июля. В день им обещают платить по 2500 рублей.
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