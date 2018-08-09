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Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
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9 августа 2018, 11:24
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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО
Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться …
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9 августа 2018, 09:51
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В Самарской области «товарняк» снес Opel
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9 августа 2018, 09:07
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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
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9 августа 2018, 06:39
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Четверо мужчин утонули в Сызрани с начала лета
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9 августа 2018, 09:52
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Три человека погибли за один день в австрийских Альпах
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8 августа 2018, 11:01
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33 человека утонули на пляжах Самарской области
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7 августа 2018, 10:45
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«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке
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6 августа 2018, 01:26