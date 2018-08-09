За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже.



… - В основном это случается на правом берегу Волги,