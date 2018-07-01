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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.

Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист 

29 июня 2018, 01:16
Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое 
29 июня 2018, 12:09
Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удар был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая 
29 июня 2018, 11:52
Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

28 июня серьёзное ДТП произошло в Самарской области. Около 18:30 на Хрящевском шоссе около поселка Выселки столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за того что одна из машин пошла на обгон .

«Легковушка почти пополам 
29 июня 2018, 10:41
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