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Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.
Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист …
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29 июня 2018, 01:16
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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удар был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая …
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29 июня 2018, 11:52
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Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти
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29 июня 2018, 10:41