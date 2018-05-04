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Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»

Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»

«Тольяттинской птицефабрике» удалось избежать банкротства. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии внешнее управление с целью его финансового оздоровления. В собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, фабрика продолжает работать, а значит, есть возможность восстановить ее платежеспособность, отмечается в 

4 мая 2018, 02:20
Дело ВКБ: стало известно о решении суда по поводу жалоб банкиров

Дело ВКБ: стало известно о решении суда по поводу жалоб банкиров

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы восьми бывших руководителей обанкротившегося самарского банка «Волга-Кредит» на арест их имущества. Данная мера была наложена в январе этого года областным арбитражем по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое намерено привлечь топ-менеджеров к ответственности за 

3 мая 2018, 08:01
Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.

По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое 

3 мая 2018, 02:44
Природоохранная прокуратура вновь добилась восстановления пруда «Сухой» в Самаре

Природоохранная прокуратура вновь добилась восстановления пруда «Сухой» в Самаре

Пруд «Сухой» должен быть полностью восстановлен. Областной суд оставил в силе решение Самарского районного суда, которое было вынесено еще 6 февраля. Объекту, находящемуся на территории Самарского государственного социально-педагогического университета, необходимо вернуть первозданный вид в течение трех месяцев с момента вступления 

26 апреля 2018, 08:24
Спиртзавод

Спиртзавод "Буян" объявил о собственной ликвидации

Спиртзавод "Буян", ранее являвшийся оператором самарского комбината «Родник», объявил о собственной ликвидации. Такое сообщение появилось на портале Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности организаций. Завод находится в поселке Новый Буян, контролируется лицами, близкими к бывшим владельцам «Родника». В начале 

16 февраля 2017, 01:30
Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые из Университета Торонто обнаружили на территории Канады самый старый на Земле источник воды возрастом 2 млрд лет. Возраст родника, который до недавнего времени признавался наиболее древним, составляет около 1,5 млрд лет. Но обнаруженный родник оказался гораздо старше. Несмотря на 

15 декабря 2016, 02:01
У экс-оператора «Родника» пропало 7 цистерн со спиртом

У экс-оператора «Родника» пропало 7 цистерн со спиртом

У компании «Аполло» - бывшего оператора самарского комбината «Родник» - пропало 7 железнодорожных цистерн со спиртом. Об этом говорится в протоколе о результатах инвентаризации имущества должника, опубликованном на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Цистерны были доставлены на ответствен­ное хранение 

1 декабря 2016, 11:33
Самарскому «Роднику» вернули лицензию

Самарскому «Роднику» вернули лицензию

Комбинат «Родник» накануне получил официальное разрешение на полноценную работу. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала самарскому предприятию лицензию на закупку, хранение и поставку продукции сроком на пять лет. Напомним, комбинат не функционировал с начала 2014 года, когда надзорные органы 

7 октября 2016, 10:04
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