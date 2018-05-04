Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя. По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое …