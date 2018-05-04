«Стекольная компания Гелиос» из Санкт-Петербурга обратилась в самарский областной Арбитражный суд с иском о признании банкротом комбината «Родник» - одного из крупнейших региональных производителей алкоголя. Сумма претензий и другие подробности в материалах дела не раскрываются. В феврале 2016 года «Родник» уже признавался несостоятельным по требованию ООО «Волга Маркет», которому предприятие задолжало 324 тысячи рублей. Тогда с февраля 2014 года завод фактически не работал по причине того, что на нем обнаружили около 800 тонн неучтенного этилового спирта и более 1 млн 200 тысяч фиктивных акцизных марок. В связи с этим полиция возбудила несколько уголовных дел, которые впоследствии были прекращены. Конвейер на «Роднике» удалось запустить лишь в конце 2016-го после смены собственников. Контроль над комбинатом, считавшимся аффилированным с депутатом губдумы Александром Милеевым, перешел к бенефициару алкогольного холдинга «Кристалл-Лефортово» Павлу Сметане. Осенью прошлого года «Родник» вновь остановился, а в апреле Сметана был отправлен в отставку. Пост гендиректора занял экс-депутат самарской гордумы Вячеслав Дормидонтов: он обещал запустить производство и сохранить рабочие места.
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