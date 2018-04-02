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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».

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АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature

АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature

АвтоВАЗ остановил работу над проектом удлиненной версии седана Lada Vesta Signature. Связано это с экономической нецелесообразностью. Сборка этих автомобилей вручную обходится слишком дорого, а организовывать массовый выпуск невыгодно из-за отсутствия потенциального спроса, сообщает «Российская газета».

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На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

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Главным вопросом мероприятия стало обсуждение выпуска техники для людей с ограниченными возможностями. В том числе речь шла о 
27 марта 2018, 03:24
Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, 
25 марта 2018, 11:29
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