Продажи новых автомобилей с начала 2018 года в Самаре бьют рекорды, реализовано почти 3,5 тысячи штук. По этому показателю регион стал вторым в стране. Растет и рынок машин с пробегом. По оценкам «Автостата», в Самарской области за январь-февраль 2018-го он показал рост почти на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. За два месяца в регионе продано 14 тыс. таких машин. Стимулирует рост программа господдержки, около 7 млрд рублей предусмотрено на льготные автокредиты и лизинг.
Впрочем, уже с апреля рост продаж может свести на нет очередное повышение утилизационного сбора, произошедшее 1 апреля. Оно по замыслу правительства России направлено на создание условий для «развития экологически безопасных технологий по переработке отходов». Однако, по мнению участников рынка, утилизационный сбор - это своеобразный замаскированный налог. В России не существует целевой программы утилизации автомобилей. Все эти деньги идут в бюджет, где растворяются в общей массе.
«Тема утилизационного сбора решается между производителем и государством. Конечно, это сказывается на дилерах, потому что производитель закладывает свои расходы в стоимость автомобиля и ,безусловно, это может повлечь повышение цен на автомобили. Пик продаж приходится на массовые машины. Массовый потребитель столкнется с тем, что утилизационный сбор будет выше и стоимость будет выше», - пояснил директор автосалона "Арго" Алексей Захаров.
По подсчетам экспертов, средневзвешенный размер индексации ставок, к примеру, в сегменте легковых автомобилей, наиболее популярном в России, вырос сразу вдвое, до 84 тыс. руб. Поэтому уже к лету ценник на новое авто может подрасти на 15-20%.
|
В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»
Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».
«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» …
|
2 апреля 2018, 09:21
|
АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature
АвтоВАЗ остановил работу над проектом удлиненной версии седана Lada Vesta Signature. Связано это с экономической нецелесообразностью. Сборка этих автомобилей вручную обходится слишком дорого, а организовывать массовый выпуск невыгодно из-за отсутствия потенциального спроса, сообщает «Российская газета».
По предварительным данным, …
|
28 марта 2018, 01:02
|
На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов
|
27 марта 2018, 03:24
|
Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
|
25 марта 2018, 11:29