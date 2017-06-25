Самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч на сборах в Сербии. Соперником нашей команды стал «Спартак» из города Суботица.
Счет открыли самарцы. Судья назначил пенальти в ворота сербов. Дмитрий Ятченко не промахнулся – 1:0. Но удержать преимущество самарцы не смогли. Через некоторое время сербским «спартачам» удалось сравнять счет. В результате ничья – 1:1.
Напомним, что в Сербии «Крылья Советов» будут тренироваться до 29 июня. В расположении команды находится 21 футболист. Спортсмены готовятся к новому сезону под руководство главного тренера Андрея Тихонова.
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