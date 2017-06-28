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Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет
Блогер Юрий Прокофьев выложил подборку фотографий, сделанных 18 лет назад гостьей из США. "Как и большинство туристов, она старалась запечатлеть на фото понравившиеся места: резные наличники на деревянных домах, купеческие особняки и виды улиц в историческом центре города. Но …
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28 июня 2017, 10:07
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Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников
Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная …
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26 июня 2017, 08:00
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В блогах: как самарец пришел в МФЦ и чуть не лишился денег
Блогер paul_bure в ЖЖ-сообществе "Самара ру" поделился впечатлениями от попытки получить справку о составе семьи. "МФЦ знать не знает, что это такое, сказали - идите в паспортный стол, - пишет блогер. - Паспортный стол Промышленного р-на отверг само понятие …
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26 июня 2017, 07:00
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Самарский блогер требует видео с «IВолги»
Блогер hvv в ЖЖ-сообществе "Самара ру" критикует молодежный форум "iВолга". "На форуме присутствует 2 тысячи человек (утверждается, что со всех уголков страны), бюджет форума - десятки миллионов рублей. Лекции, проходящие там, будут полезны для более чем 3 миллионов студентов, …
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23 июня 2017, 10:00
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В Самарской области построят летающую тарелку
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31 мая 2017, 01:06
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В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой
В Автограде отремонтируют монумент основателю города – Василию Татищеву, установленный в 1998 году. Памятник собираются отмыть и покрыть защитной мастикой.
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19 мая 2017, 09:16
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«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому
В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
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15 мая 2017, 04:09
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В Самаре уберут памятник Чапаеву
Памятник Чапаеву на площади перед самарским драмтеатром в этом году планируют демонтировать. Скульптурную композицию уберут с постамента и отправят на реставрацию. Также предполагается разобрать плиты под постаментом. Сроки уточняются, чиновники ждут решения финансового вопроса.
Напомним, скульптуру создали архитектор Иосиф …
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26 апреля 2017, 04:14