Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет … Блогер Юрий Прокофьев выложил подборку фотографий, сделанных 18 лет назад гостьей из США. "Как и большинство туристов, она старалась запечатлеть на фото понравившиеся места: резные наличники на деревянных домах, купеческие особняки и виды улиц в историческом центре города. Но