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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

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Работы ведутся на 14-метровой высоте. Поэтому к ремонту были привлечены профессиональные альпинисты.
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«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
Некоторое время назад говорилось о возможном переносе памятника через дорогу, к 

15 мая 2017, 04:09
В Самаре уберут памятник Чапаеву

В Самаре уберут памятник Чапаеву

Памятник Чапаеву на площади перед самарским драмтеатром в этом году планируют демонтировать. Скульптурную композицию уберут с постамента и отправят на реставрацию. Также предполагается разобрать плиты под постаментом. Сроки уточняются, чиновники ждут решения финансового вопроса.

Напомним, скульптуру создали архитектор Иосиф 
26 апреля 2017, 04:14
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