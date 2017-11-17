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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.
Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и …
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16 ноября 2017, 09:09
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В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором
Пресс-служба ООО «СИБУР Тольятти» прокомментировала разбирательства, которые идут между компанией и Росприроднадзором.
«СИБУР Тольятти» осуществляет производственную деятельность в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Эпизод с размещением отходов будет урегулирован в судебном порядке», - …
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15 ноября 2017, 02:18
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Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд
В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.
Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, …
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15 ноября 2017, 08:44
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В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы
Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
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13 ноября 2017, 02:04