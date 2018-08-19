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«Помидорный» поезд отправится из Самары в Сызрань 18 августа
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12 августа 2018, 04:30
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Самарскую область признали «вкусной»
Эксперты «ТурСтата» определили наиболее популярные в стране направления гастрономического туризма. В топ-15 самых «вкусных» регионов России включили Самарскую область.
При составлении рейтинга учитывались данные по предложениям гастротуров на 2017 год. Самым «аппетитным» городом стала Москва. Петербург занял второе место. …
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21 апреля 2017, 12:37
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В блогах: «Сызранский помидор – 2016»
Блогер Сергей Дробилов анонсирует, что завтра, 20 августа, в Сызрани в очередной раз пройдет праздник "Сызранский помидор". "По уже заведенной традиции он будет совмещен с фестивалем духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья". Кроме того, завтра в городе отметят еще одно …
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19 августа 2016, 05:33
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В блогах: как прошёл «Сызранский помидор»
Блогер tomatirishka рассказала, как в субботу прошел фестиваль "Сызранский помидор" - один из главных праздников Сызрани. "На площадь и улицы города вышло очень много людей. Помидорный парад принимало руководство города. Перед трибунами прошли флагоносцы, военный оркестр - участники "Серебряных …
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24 августа 2015, 05:46