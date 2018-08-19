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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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«Помидорный» поезд отправится из Самары в Сызрань 18 августа

В этот день там пройдет традиционный фестиваль "Сызранский помидор".
Для желающих посетить его организаторы подготовили спецтур на поезде, который отправится от самарского ЖД-вокзала Самары. Стоимость билета без экскурсии – 750 рублей, с экскурсией – 1400.
 
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12 августа 2018, 04:30
Самарскую область признали «вкусной»

Самарскую область признали «вкусной»

Эксперты «ТурСтата» определили наиболее популярные в стране направления гастрономического туризма. В топ-15 самых «вкусных» регионов России включили Самарскую область.

При составлении рейтинга учитывались данные по предложениям гастротуров на 2017 год. Самым «аппетитным» городом стала Москва. Петербург занял второе место. 
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В блогах: «Сызранский помидор – 2016»

В блогах: «Сызранский помидор – 2016»

Блогер Сергей Дробилов анонсирует, что завтра, 20 августа, в Сызрани в очередной раз пройдет праздник "Сызранский помидор". "По уже заведенной традиции он будет совмещен с фестивалем духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья". Кроме того, завтра в городе отметят еще одно 
19 августа 2016, 05:33
В блогах: как прошёл «Сызранский помидор»

В блогах: как прошёл «Сызранский помидор»

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24 августа 2015, 05:46
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