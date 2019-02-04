Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду В воскресенье, 3 февраля, спасатели из Сызрани пришли на помощь мужчине с ребенком. Глава семейства сам обратился к сотрудникам оперативной службы и поведал свою печальную историю. Вместе с шестилетним сыном он отправился покататься по Волге на снегоходе, но между островами …