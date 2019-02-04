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Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду
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4 февраля 2019, 07:32
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В Самарской области ввели новые правила охоты
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1 февраля 2019, 10:15
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Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу
В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки …
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1 февраля 2019, 05:27
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В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка
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1 февраля 2019, 04:58
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В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста
В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал …
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1 февраля 2019, 01:56
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Отопление самарцам обещали включить после 20:00
В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое …
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23 января 2019, 08:35
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Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
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23 января 2019, 04:08
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Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00
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23 января 2019, 01:27
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Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре
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23 января 2019, 10:57
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