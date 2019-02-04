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Материалы по теме:

Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

В воскресенье, 3 февраля, спасатели из Сызрани пришли на помощь мужчине с ребенком. Глава семейства сам обратился к сотрудникам оперативной службы и поведал свою печальную историю. Вместе с шестилетним сыном он отправился покататься по Волге на снегоходе, но между островами 
4 февраля 2019, 07:32
В Самарской области ввели новые правила охоты

В Самарской области ввели новые правила охоты

Сейчас в Самарской области оформлено порядка 80 тысяч охотничьих билетов, которые дают право на приобретение оружия, а разрешений на право охоты выдано всего 30 тысяч. 
 
- Оружие - это предмет повышенной опасности. Получение охотничьего билета и права на охоту - самый 
1 февраля 2019, 10:15
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре проведут доследственную проверку инцидента с пострадавшими в Промышленном районе. В пятницу, 1 февраля, в Сети появилась информация о том, что 31 января на детской площадке на двух несовершеннолетних девочек упала глыба льда и они получили травмы. Сотрудники полиции 
1 февраля 2019, 04:58
В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал 
1 февраля 2019, 01:56
Отопление самарцам обещали включить после 20:00

Отопление самарцам обещали включить после 20:00

В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое 
23 января 2019, 08:35
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно 
23 января 2019, 04:08
Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00

Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00

Стало известно, когда появятся отопление и горячая вода в домах, попавших в зону отключения из-за крупной аварии на теплотрассе на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, завершить работы в полном объеме и пустить 
23 января 2019, 01:27
Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Последние новости с места аварии на тепломагистрали около дома № 257 по улице Стара-Загора: ведется центровка и подгонка нового участка теплопровода, развернуто два сварочных поста. Рабочие начали откачку воды из канала, сообщили в Минэнерго и ЖКХ. 
 
- К 12:00 планируется завершить 
23 января 2019, 10:57
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