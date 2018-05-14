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Материалы по теме:

Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, в 5:40. Мужчина 40 лет, с 17-летним водительским стажем, управлял иномаркой Renault. Он двигался по улице Киевской от Шоссейной к Молодежной и врезался в четыре 

14 мая 2018, 01:51
3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

В Самаре водитель автомобиля  Nissan сбил на парковке 3-летнюю девочку и оставил место аварии. ДТП произошло у набережной Волги в воскресенье, 14 мая. За рулем иномарки, по данным полиции, находился 52-летний мужчина. Машина двигалась по парковке у дома №125 по 

14 мая 2018, 12:15
В Самаре автоледи на Ауди протаранила байк: мотоциклист с места ДТП … сбежал

В Самаре автоледи на Ауди протаранила байк: мотоциклист с места ДТП … сбежал

Сегодня, 13 мая, на перекрестке улиц Самарской и Красноармейской, около 11:10 произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Как передает портал 63.ru, прямо на трамвайных путях не поделили дорогу мотоциклист и молодая девушка за рулем «Ауди».

По словам 
13 мая 2018, 02:26
11-летнего мальчика на велосипеде сбили на «зебре» в Тольятти

11-летнего мальчика на велосипеде сбили на «зебре» в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 31-летний водитель на «Форде» сбил велосипедиста, передает 63.ru со ссылкой на ГИБДД Автограда.
 
По версии полицейских, автомобилист допустил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на 
12 мая 2018, 03:34
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