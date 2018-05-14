Сегодня, 14 мая, вечером в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Около 18:00 35-летний водитель ехал на автомобиле «Тойота» по Ташкентской со стороны Московского шоссе.
При повороте на улицу Тополей автомобилист не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречке.
В результате транспортные средства столкнулись. Серьезно пострадал мотоциклист, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как сведениям портала 63.ru, у 36-летнего водителя двухколёсного транспортного средства от удара оторвало ногу. Он был госпитализирован.
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