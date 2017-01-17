Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни Народный артист СССР, клоун Олег Попов, имя которого носит самарский цирк, умер минувшей ночью во время гастролей. В ночь на 3 ноября на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону скоропостижно скончался всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов. Он до последних …