Ушел из жизни человек-эпоха, влиятельный политик, яркая, цельная личность - Олег Брониславович Дьяченко. Он скоропостижно скончался 16 января в возрасте 60 лет. В памяти соратников он останется талантливым человеком, прошедшим большой путь в бизнесе и политике.
Один из основателей крупнейшего регионального холдинга «Волгопромгаз», Олег Брониславович много лет возглавлял совет директоров АКБ «Газбанк», был депутатом и вице-спикером Самарской губернской думы. Но больший след, чем в истории Самарской области, он оставил в сердцах сограждан.
Масштаб благотворительной деятельности этого удивительного человека стал примером для многих. Слова искренней благодарности от самых разных людей сопровождали его всю жизнь. Олег Брониславович был любящим мужем, заботливым отцом и внимательным дедушкой.
Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» выражает глубокие соболезнования его родным и близким, коллегам и друзьям в связи с невосполнимой утратой.
Прощание состоится 18 января с 11:00 до 13:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина по адресу: ул. Ленинская, 142.
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