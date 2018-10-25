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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук
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25 октября 2018, 05:49
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В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф
В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей …
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25 октября 2018, 04:53
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В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин
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25 октября 2018, 03:17
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«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»
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25 октября 2018, 02:47
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В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»
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25 октября 2018, 02:18
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В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице
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25 октября 2018, 01:57
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«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти
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25 октября 2018, 10:25
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25