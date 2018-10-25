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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

В речном порту Сызрани полицейские задержали жителей Тольятти. По версии силовиков, они ловили щуку незаконным способом — с помощью остроги. На момент задержаний их добыча насчитывала 10 щук. Нанесенный рыболовами ущерб оценивается в 2500 рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили 
25 октября 2018, 05:49
В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей 
25 октября 2018, 04:53
В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

Стало известно, что этой зимой на улицы областной столицы выйдут 780 единиц спецтехники. В том числе погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе автомобиля КАМАЗ и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Как пояснили в мэрии, вся техника 
25 октября 2018, 03:17
«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к матчу с питерским «Зенитом». Напомним, что игра запланирована на понедельник, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 19:00.

В тренировке в среду, 24 октября, приняли участие все игроки команды. Занятие продолжалось 
25 октября 2018, 02:47
В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю 
25 октября 2018, 02:18
В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В среду, 24 октября, произошла авария в Волжском районе. В 17:30 57-летний водитель иномарки Ford Mondeo ехал по трассе «Николаевка – Черновский — Белозерки». По предварительной версии, шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и не справился с управлением, 
25 октября 2018, 01:57
«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

24 октября в Тольятти произошла авария с участием ребенка. Около 17:00 в районе дома №125 по ул. Ларина под колесами «ГАЗели» оказался 12-летний подросток. По информации тольяттинской ГИБДД он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии подросток получил травмы. В 

25 октября 2018, 10:25
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
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