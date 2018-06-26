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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

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Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

В Самаре во вторник, 26 июня, иномарка протаранила остановку общественного  транспорта. ДТП произошло у перекрестка Полевой и Самарской возле «Макдоналдса». Видео с места аварии появилось в сети. По словам очевидцев, за рулем машины находилась девушка. Официальной информации о том, есть 

26 июня 2018, 10:25
В блогах: «Кому помешала парковка?»

В блогах: «Кому помешала парковка?»

Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова 
26 июня 2018, 10:00
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья 
26 июня 2018, 09:40
Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

На смену прохладной погоде в Самарскую область пришла сильнейшая жара. В ближайшие дни столбики термометров будут колебаться в пределах 30-35-градусов выше нуля. Медики и спасатели советуют избегать больших нагрузок. Предельно осторожными надо быть и за рулем.

Жара уже спровоцировала 
25 июня 2018, 03:45
Пострадал пациент: В Самаре на Кирова столкнулись «скорая» и иномарка

Пострадал пациент: В Самаре на Кирова столкнулись «скорая» и иномарка

Вчера, 23 июня, поздно вечером в Самаре произошло серьёзное ДТП. На пересечении проспекта Кирова с улицей Юных Пионеров столкнулись машина «скорой помощи» и иномарка-внедорожник, сообщают очевидцы в паблике «Самара ДТП 163» соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на службу аварийных комиссаров 
24 июня 2018, 03:21
«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай

«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай

Вчера, 22 июня, вечером в Самаре на пересечении улицы Советской с проспектом Юных Пионеров произошло ДТП. «Мерседес» старого образца не уступил дорогу трамваю, который следовал по 13 маршруту, сообщают очевидцы в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась 
23 июня 2018, 02:30
В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»

В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»

Игорь Ермоленко в соцсети «ВКонтакте» сигнализирует о неудовлетворительном поведении датчан на стадионе в Самаре 21 июня. «Некоторые датские болельщики регулярно забрасывали стаканами с пивом нижние ярусы. Не знаю, чего им пожелать: симметричного ответа от других фанатов, поражения и скорейшего 
23 июня 2018, 12:57
В блогах: «Кто доживет до пенсии?»

В блогах: «Кто доживет до пенсии?»

Блогер Антон Рубин в "ЖЖ"-сообществе samara_ru рефлексирует по поводу пенсионной реформы: «64 целых 34 сотых. Это в годах. Средняя продолжительность жизни мужчин в Самарской области. Это значит, что среднестатистический мужик не доживет до пенсии никогда. Никогда не отдохнет, не 
23 июня 2018, 07:43
Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
22 июня 2018, 02:57
Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

В Самару на ЧМ-2018 приехали иностранные полицейские. Их в день матча ЧМ-2018 между сборными Австралии и Дании видели в фан-зоне на площади Куйбышева. За день до этого сотрудникам правоохранительных органов провели экскурсию в музее Алабина. В соцсети появились фотографии. Самарцы 
22 июня 2018, 11:53
Фото в блогах: «Ядовитое облако»

Фото в блогах: «Ядовитое облако»

Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения 

21 июня 2018, 07:00
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