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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

В Самаре автомобиль «Приора» залетел под трамвай. Фото с места происшествия появилось в соцсетях. ДТП произошло рядом с ТЦ «Вива Лэнд», у перекрестка улиц Победы и Каховской. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

«ДТП на ул. Победы/Каховская. На трамвайной 
27 июня 2018, 03:34
Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и 
27 июня 2018, 11:38
Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». 
27 июня 2018, 10:42
Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые 
26 июня 2018, 03:56
Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 
26 июня 2018, 02:46
Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».

Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара 
21 июня 2018, 02:31
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.

Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника 
19 июня 2018, 12:59
Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский  помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.

После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в 

18 июня 2018, 01:12
Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.

От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку 

14 июня 2018, 09:42
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
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