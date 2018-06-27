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Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре
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27 июня 2018, 03:34
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Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти
В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и …
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27 июня 2018, 11:38
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Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти
26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». …
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27 июня 2018, 10:42
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Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти
25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.
Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые …
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26 июня 2018, 03:56
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре
21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».
Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара …
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21 июня 2018, 02:31
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Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре
В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.
Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника …
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19 июня 2018, 12:59
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Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
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18 июня 2018, 01:12
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Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре
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14 июня 2018, 09:42
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В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
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9 июня 2018, 10:06