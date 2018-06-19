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Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
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18 июня 2018, 01:12
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Труп изрезанного пенсионера обнаружили в сгоревшем доме под Кошками
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16 июня 2018, 01:38
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В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
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9 июня 2018, 10:06
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Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд
В Самарской области следователи направили в суд уголовное дело об убийстве шуруповертом пожилой пары. Преступление было совершено осенью 2017 года в Жигулевске. Тела супругов-пенсионеров, на которых были обнаружены множественные раны, нашли в квартире дома, где они проживали. Как сообщалось ранее, …
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8 июня 2018, 09:21
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6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре
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4 июня 2018, 04:02
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Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков
Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, …
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4 июня 2018, 11:07
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Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности
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1 июня 2018, 09:13
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Двоих пропавших подростков нашли в Самаре
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31 мая 2018, 09:30
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17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре
Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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25 мая 2018, 10:56
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Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области
Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.
Похожий случай …
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25 мая 2018, 10:32
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Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани
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25 мая 2018, 05:34
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В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер
Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.
Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. …
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24 мая 2018, 12:30