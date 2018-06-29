Трагедия произошла 27 июня в Тольятти. Около 17:20 с 20 этажа дома по Московскому проспекту упала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает ВолгаНьюс.

Отметим, что это уже третий за последние два месяца случай падения …