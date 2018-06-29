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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удал был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая …
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29 июня 2018, 11:52
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5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти
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28 июня 2018, 02:57
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Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью
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28 июня 2018, 02:25
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Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%
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28 июня 2018, 11:53
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти
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28 июня 2018, 08:44
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14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти
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27 июня 2018, 01:59
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В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти
В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича.
Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла …
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13 мая 2018, 06:47
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Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани
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17 апреля 2018, 09:59
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Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области
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10 апреля 2018, 06:02
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20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре
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29 марта 2018, 02:21