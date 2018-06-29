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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое 
29 июня 2018, 12:09
Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удал был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая 
29 июня 2018, 11:52
5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

Трагедия произошла 27 июня в Тольятти. Около  17:20 с 20 этажа дома по Московскому проспекту упала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает ВолгаНьюс.

Отметим, что это уже третий за последние два месяца случай падения 

28 июня 2018, 02:57
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Крупная авария со смертельным исходом произошла в Сызранском районе Самарской области 28 июня. Грузовик с казахстанскими номерами ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск» со стороны Сызрани. Между селами Троицкое и Надеждино машина на полном ходу влетела в фургон, перевозивший дорожных рабочих. Он, 
28 июня 2018, 02:25
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

27 июня в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Семейная пара на мотоцикле ехала по Южному шоссе со стороны Центрального района. Около одного из гипермаркетов наперерез им выдвинулся «Митсубиши». Водитель иномарки выезжал с парковки, и вместо того, чтобы 
28 июня 2018, 08:44
14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти

14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти

Отдел полиции №23 в Тольятти совместно с волонтерами разыскивает 14-летнюю девочку. Анастасия Губанова ушла 24 июня и до сих пор не вернулась домой.

Девочка имеет следующие приметы: на вид около 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые. Школьница была 

27 июня 2018, 01:59
В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича.
 
Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла 
13 мая 2018, 06:47
Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

ДТП с участием ребенка произошло 16 апреля в Сызрани. Случилось оно около 11:00 в Опорном переулке. Там автомобиль «BMW» сбил 54-женщину. Она шла по дороге с коляской, в которой находился 2-летний ребенок.

В результате аварии жительница города серьезных травм 
17 апреля 2018, 09:59
Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области

Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области

9 апреля ДТП произошло в Безенчукском районе. В 02:40 56-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по дороге со стороны поселка Осинки в сторону поселка Приволжье. Автомобилист двигался на большой скорости. На одном из участков он не справился с управлением и 

10 апреля 2018, 06:02
20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке Toyota влетела в автобус №1к с пассажирами. 
29 марта 2018, 02:21
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