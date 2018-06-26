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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

В Самаре в ночь на 27 июня будут введены дополнительные ограничения на движение транспорта вокруг стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Они будут действовать до полуночи 29 июня.  Это связано с проведением матча сборных Колумбии и Сенегала. Игра между ними состоится в 

26 июня 2018, 05:16
В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»

В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»

В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму 
26 июня 2018, 06:51
В блогах: «Кому помешала парковка?»

В блогах: «Кому помешала парковка?»

Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова 
26 июня 2018, 10:00
В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»

В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»

Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе "Самарский край" сообщает об очередном ДТП с участием 4 машин на Мехзаводе. "Когда-то, когда деревья были выше, а сахар слаще, на Мехзавод, в сторону 10 и 11 кварталов, можно было заехать с трех съездов. 
26 июня 2018, 09:44
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья 
26 июня 2018, 09:40
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
22 июня 2018, 01:28
Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.

Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, 

22 июня 2018, 09:40
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.

Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском 

14 июня 2018, 10:26
Треснувшую детскую поликлинику на Молодежной отремонтируют в Самаре

Треснувшую детскую поликлинику на Молодежной отремонтируют в Самаре

В Самаре ищут подрядчика для капитального ремонта детской поликлиники, расположенной по адресу: улица Молодежная, 4. Напомним, в здании были обнаружены дефекты. На официальном портале госзакупок объявили тендер на проведение ремонтных работ.  Начальная максимальная цена контракта, указанная в документах – 39,6 

13 июня 2018, 03:11
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