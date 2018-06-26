|
Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»
|
26 июня 2018, 05:16
|
В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»
В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму …
|
26 июня 2018, 06:51
|
В блогах: «Кому помешала парковка?»
Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова …
|
26 июня 2018, 10:00
|
В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе "Самарский край" сообщает об очередном ДТП с участием 4 машин на Мехзаводе. "Когда-то, когда деревья были выше, а сахар слаще, на Мехзавод, в сторону 10 и 11 кварталов, можно было заехать с трех съездов. …
|
26 июня 2018, 09:44
|
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре
Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья …
|
26 июня 2018, 09:40
|
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре
В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
|
22 июня 2018, 01:28
|
Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре
В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.
Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, …
|
22 июня 2018, 09:40
|
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
|
15 июня 2018, 09:58
|
Найдены нарушения при ремонте самарских дорог
Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.
Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском …
|
14 июня 2018, 10:26
|
Треснувшую детскую поликлинику на Молодежной отремонтируют в Самаре
В Самаре ищут подрядчика для капитального ремонта детской поликлиники, расположенной по адресу: улица Молодежная, 4. Напомним, в здании были обнаружены дефекты. На официальном портале госзакупок объявили тендер на проведение ремонтных работ. Начальная максимальная цена контракта, указанная в документах – 39,6 …
|
13 июня 2018, 03:11