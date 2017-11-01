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В блогах: что случилось с Музеем пассажирского транспорта Самары?
Блогер Алексей Перезнатнов спрашивает у мэрии Самары, что случилось с муниципальным "Музеем пассажирского транспорта"? Оказывается, с 2007 года он существовал на территории МП "Пассажиравтотранс". "Музей держался исключительно на энтузиазме его организатора и директора Александра Авдеенко. В августе 2015 года …
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1 ноября 2017, 09:43
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В блогах: что в Самаре привлекло внимание москвича
Московский блогер Владислав Яровинд поделился впечатлениями от прогулки по Самаре. "Дублин – он есть не только в Ирландии, - начинает автор повествование фотографией гостиницы "Европа". - Характерные модерновые домики в Самаре остались в различной степени сохранности. А если заглянуть …
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31 октября 2017, 12:10
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В блогах: «Памятная доска Вагану Каркарьяну оказалась не нужна...»
Самарский скульптор Карэн Саркисов сообщил в "Фейсбуке" про еще один из неосуществленных проектов для Самары. Речь идет о мемориальной доске выдающемуся архитектору Вагану Каркарьяну. "Конкурс выигран, контракт составлен, доска сделана, но департаменту культуры она вдруг оказалась не нужна. Родственники Каркарьяна …
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31 октября 2017, 09:34
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В блогах: впечатления от фильма "Матильда"
Самарчанка Афина Наумова поделилась в соцсети "ВКонтакте" впечатлениями от фильма "Матильда", премьера которого, как и по всей России, состоялась в Самаре 26 октября. "Изначально шла по причине большой шумихи вокруг картины. Не знаю, насколько исторически точен фильм, для меня …
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30 октября 2017, 09:50
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В ноябре в Самаре откроют новый центр для пациентов с больными почками
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24 октября 2017, 05:29
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Чем чреват рост тарифов ОМС?
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28 сентября 2017, 03:36
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В регионах России не хватает лекарств
В аптеках и больницах присутствует только 65 процентов наименований из перечня жизненно необходимых препаратов. К такому выводу пришли эксперты в результате проверки в Росздравнадзоре. Нехватка препаратов связана с дефицитом региональных бюджетов, а также с нерентабельностью производства ряда лекарств. Ни в …
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28 сентября 2017, 07:03
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Запись к врачу через регистратуры отменят
В России начали отменять запись на прием к врачу через регистратуры поликлиник. Экспериментальной площадкой для проекта станет Московская область. Записаться «по-старинке» там нельзя будет уже с 1 сентября, информирует «Российская газета». Чтобы попасть к нужному специалисту, надо будет записаться через …
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11 августа 2017, 12:02