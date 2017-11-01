Запись к врачу через регистратуры отменят В России начали отменять запись на прием к врачу через регистратуры поликлиник. Экспериментальной площадкой для проекта станет Московская область. Записаться «по-старинке» там нельзя будет уже с 1 сентября, информирует «Российская газета». Чтобы попасть к нужному специалисту, надо будет записаться через …