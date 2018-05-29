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В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»
Про курьезную ситуацию поведали в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте». На бордюре у Птичьего рынка уже вторую неделю висит Ford. Водитель …
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29 мая 2018, 11:27
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В блогах: «Сомнительные бизнес-секреты от Германа»
Широкий общественный резонанс в «Фейсбуке» вызвал пост Вячеслава Лима про бизнес-секреты от Германа. Речь, конечно же, идет о Сбербанке. «Какой Банк залезает в ваш карман и легко может снять судебные штрафы не с вашего карточного счета, на котором есть …
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29 мая 2018, 09:30
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В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»
Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои …
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26 мая 2018, 10:28
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В блогах: «Вконец обнаглевшие телефонные спамеры из Сбербанка»
Самарцев продолжает волновать «из рук вон плохо» налаженная работа Сбербанка. На этот раз горожане поведали про «вконец обнаглевших телефонных спамеров из Сбера». "Сегодня рано утром меня и мою жену разбудил очередной звонок из Сбербанка, - пишет самарец Александр Е. …
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25 мая 2018, 07:20
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В блогах: «У Сбербанка базы данных «перекособочились»
Самарец Александр Кочетов передал через "Фейсбук" "спасибо товарищам из Сбербанка". "Ваш «Сбербанк Онлайн» настолько прекрасен, что через него я не могу оплатить услуги детсада. Ввожу его номер, а автоматика забивает в графу совершенно другое учреждение. Не знаю, то ли …
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25 мая 2018, 10:02
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В блогах: «Сбербанк: колхоз из этой структуры не выветривается»
Самарец Андрей Шмуров опять пишет в "Фейсбуке" про необъяснимую логику Сбербанка. В прославившемся на весь город отделении рядом с оживленным перекрестком Масленникова/Мичурина все тот же бардак: из трех банкоматов по-прежнему работает только один. Духота, очередь, ворчание, ярость - вот …
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23 мая 2018, 09:00