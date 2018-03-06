Самарчанка Жанна Шаталина поведала в "Фейсбуке" про неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку: "С карты самарца списали 17 тысяч рублей за якобы долги его сестры перед УК ЖКС. Женщина была сильно удивлена - коммуналку она платит исправно. Как оказалось, долги списаны по решению суда, про который она узнала только тогда, когда начала разбираться с ситуацией. На вопрос, почему же квитанции приходили и про долги в них не было сказано ни слова, судьи предложили разбираться с управляющей компанией. Кстати, в суд самарчанка пришла с квитанциями по оплаченным счетам. А с ними вообще чехарда. В решении суда указан один счет, а в квитанции, которая пришла с долгами, другой. Теперь точно ясно: разбираться придется долго. Нервы и время уже потрачены, сколько еще это продлится - неизвестно".
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