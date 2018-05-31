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Шокирующие фото в блогах: «Как перевозят мясо между Тольятти и Самарой»
В паблике "Подслушано | Самара" в соцсети "ВКонтакте" выложили шокирующие фото того, как перевозят мясо между Тольятти и Самарой. В кузов грузовика просто набросали нарубленные куски. И все - вперед! Поехали! Всем приятного аппетита! В комментариях начали предлагать различные …
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31 мая 2018, 09:29
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В блогах: «Вместе» весело шагать»
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30 мая 2018, 05:14
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В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»
Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному …
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30 мая 2018, 06:58
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В блогах: «Как Сбербанк наживается на доверчивых бизнесменах»
Павел Урушев предупреждает бизнесменов в "Фейсбуке", что "Сбербанк освоил ещё один относительно честный способ отъёма денег" у доверчивых юридических лиц. "Схема до опупения дерзка и проста. Плательщик, клиент Сбера, переводит деньги получателю в другой банк. Через некоторое время, якобы …
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29 мая 2018, 09:00
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В блогах: «Сомнительные бизнес-секреты от Германа»
Широкий общественный резонанс в «Фейсбуке» вызвал пост Вячеслава Лима про бизнес-секреты от Германа. Речь, конечно же, идет о Сбербанке. «Какой Банк залезает в ваш карман и легко может снять судебные штрафы не с вашего карточного счета, на котором есть …
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29 мая 2018, 09:30
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В блогах: «Вконец обнаглевшие телефонные спамеры из Сбербанка»
Самарцев продолжает волновать «из рук вон плохо» налаженная работа Сбербанка. На этот раз горожане поведали про «вконец обнаглевших телефонных спамеров из Сбера». "Сегодня рано утром меня и мою жену разбудил очередной звонок из Сбербанка, - пишет самарец Александр Е. …
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25 мая 2018, 07:20
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В блогах: «У Сбербанка базы данных «перекособочились»
Самарец Александр Кочетов передал через "Фейсбук" "спасибо товарищам из Сбербанка". "Ваш «Сбербанк Онлайн» настолько прекрасен, что через него я не могу оплатить услуги детсада. Ввожу его номер, а автоматика забивает в графу совершенно другое учреждение. Не знаю, то ли …
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25 мая 2018, 10:02