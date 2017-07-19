В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу. Кроме того, власти намерены реконструировать станцию «Пятилетка», там планируют создать еще один транспортно-пересадочный узел, который позволит организовать удобный подход к метро. Предполагается, что горожане прямо с электрички будут попадать в подземку.
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В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения
Сегодня, 18 июля, состоялось выездное совещание, посвященное созданию системы транспортно-пересадочных узлов.
Участники встречи проехали в специализированном электропоезде от железнодорожного вокзала до станции «Ягодная», расположенной в Крутых ключах.
На месте обсудили вопрос строительства транспортно-пересадочного узла на станции «Ягодная». Он …
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18 июля 2017, 11:26
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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане
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11 июля 2017, 11:03
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Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»
После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на …
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6 июля 2017, 12:31
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По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление
Оксана Никитина, гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов», которому принадлежит сгоревший в Татарстане автобус, выступила с официальным заявлением, передает Regnum. Такой шаг объяснили тем, что в средствах массовой информации появилось много противоречивых сведений. Семьям пострадавших обещают оказать любое содействие. Очевидцев просят …
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5 июля 2017, 01:56
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Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики
Задержали директора «Евразийской корпорации автовокзалов». Именно этой компании-перевозчику принадлежал пассажирский автобус, который попал в ДТП по дороге из Самары в Ижевск. В офисах компании следователи проводят выемку документов и изучают путевые листы. Водитель автобуса выжил, и сейчас ведется его допрос.
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3 июля 2017, 01:02
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В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные
В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла …
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8 июня 2017, 04:13
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В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей
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21 марта 2017, 10:08
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Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей
Появились адреса расстановки бойлеров с питьевой водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 20 марта, при реконструкции Московского шоссе был поврежден водовод в …
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20 марта 2017, 01:10