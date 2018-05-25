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Материалы по теме:

Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута 

24 мая 2018, 12:50
Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

В Самаре изменятся схемы движения части трамваев. Новое летнее расписание введено для вагонов, следующих по маршруту №24. В выходные трамваи этого маршрута – не все, через один - будут ходить не в Юнгородок до Костромского переулка, а до металлургического завода. 
21 мая 2018, 04:19
Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области

Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги на поиск подрядчиков для ремонта мостов через реку Падовку. Речь идет о двух сооружениях. Первый мост расположен на дороге «Самара - Волгоград» в Пестравском районе. Его длина составляет 41метр. За выполнение 

21 мая 2018, 11:28
Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора 
18 мая 2018, 10:03
Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

На рабочем совещании в Думе городского округа Самара был поднят вопрос работы автобусов на маршруте №47. Жители начали жаловаться на то, что в последнее время машины стали ходить реже. При этом с линии исчезли микроавтобусы.

Как сообщил руководитель городского 
17 мая 2018, 02:17
ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона 
16 мая 2018, 12:12
С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи

С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи

Жители самарского поселка Крутые Ключи стали свидетелями странного помешательства своего соседа. Мужчина устроил разгром в своей квартире и даже пытался вырвать газовую трубу. Видео на месте происшествия сняли соседи из окна дома напротив.
«Как только услышали крики — вызвали полицию. 
26 ноября 2017, 04:16
Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Водоснабжение домов в четырех поселках Самары - Мехзавод, Крутые Ключи, «Новая Самара» и «Шведская слобода» - будет возобновлено не позднее 17:00, заявили в компании «Самарские коммунальные системы».

«По состоянию на 14.30 работы по переврезке водовода завершены, идёт наполнение системы 
10 ноября 2017, 02:40
В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
 
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - 
10 ноября 2017, 09:19
В Крутых Ключах 10 тысяч жителей остались без воды

В Крутых Ключах 10 тысяч жителей остались без воды

Сегодня, 18 октября, жители микрорайона Крутые Ключи вновь остались без холодного водоснабжения. И на этот раз виноваты не строители Московского шоссе, а рухнувшая стена здания насосной станции.

Как передает Samru.ru, из-за обрушения насос, подающий холодную воду в дома 
18 октября 2017, 10:12
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