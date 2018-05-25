В Самаре хотят пустить трамваи в микрорайоны Крутые Ключи и «Новая Самара». Для этого предполагается продлить новую ветку трамвая, построенную до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Сейчас разрабатывается новый транспортный план. Об этом стало известно на заседании комитета по строительству в Самарской гордуме. Напомним, новую трамвайную ветку построили от улицы Ташкентской вдоль Московского шоссе до стадиона. В дни тестовых матчей там пускали трамваи специального маршрута S5, который также будет действовать в дни матчей ЧМ-2018, которые пройдут в Самаре 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля.
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