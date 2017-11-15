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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.

«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

15 ноября 2017, 01:59
Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти

Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти

В ночь на среду, 15 ноября, в Тольятти произошло ДТП на улице Ботанической. Столкнулись Volkswagen и Kalina. Пострадали молодые водители, их возраст - 20 и 22 года.

«Пострадавшие были госпитализированы с признаками ЧМТ и переломом бедра. Спасатели настоятельно призывают 
15 ноября 2017, 11:42
В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford

В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford

Во вторник, 14 ноября, в Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Гагарина произошло ДТП. Столкнулись иномарки Kia Rio и Ford Focus. В результате у корейской легковушки капот оказался смят «в гармошку», а «Форд» улетел на тротуар. Фотографии с места 
14 ноября 2017, 02:12
На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб

На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб

Сегодня, 13 ноября, около 17.00 на 54-м километре автодороги Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области
 
По предварительным сведениям сотрудников полиции, 40-летний водитель на автомашине Киа Спортаж не справился с управлением, выехал на полосу 
13 ноября 2017, 10:35
Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой

Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой

В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское 

13 ноября 2017, 01:43
В Самарской области на двух кольцевых пересечениях будет изменен порядок движения

В Самарской области на двух кольцевых пересечениях будет изменен порядок движения

С 8 ноября автомобилистам нужно привыкать к очередным изменениям правил дорожного движения. В этот раз они касаются регулировки транспортных потоков на перекрестках, где есть «кольца». Теперь водители, находящиеся на дороге с круговым движением имеют преимущество перед теми, кто только собирается 

9 ноября 2017, 03:04
Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой

Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой

Сотрудники вневедомственной охраны Тольятти задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина без прав сел пьяным за руль.

Во время патруля в Автозаводском районе стражи порядка обратили внимание на Lada Granta. Машина ехала по улице 70 лет Октября очень медленно и без 
6 ноября 2017, 08:16
Опасные ответы обнаружили эксперты-медики в билетах российских автошкол

Опасные ответы обнаружили эксперты-медики в билетах российских автошкол

Вопросы в экзаменационных билетах отечественных автошкол подобраны некорректно и непрофессионально, причем представленные ответы на ряд вопросов и вовсе являются неправильными. Такой вывод сделали эксперты Минздрава, ознакомившись с теми разделами, где ведется речь об оказании первой медпомощи. Об этом рассказывают «Известия».

3 ноября 2017, 05:13
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