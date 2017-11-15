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ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области
В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.
«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной …
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15 ноября 2017, 01:59
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Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти
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15 ноября 2017, 11:42
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В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford
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14 ноября 2017, 02:12
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На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб
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13 ноября 2017, 10:35
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Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой
В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское …
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13 ноября 2017, 01:43
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В Самарской области на двух кольцевых пересечениях будет изменен порядок движения
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9 ноября 2017, 03:04
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Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой
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6 ноября 2017, 08:16
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Опасные ответы обнаружили эксперты-медики в билетах российских автошкол
Вопросы в экзаменационных билетах отечественных автошкол подобраны некорректно и непрофессионально, причем представленные ответы на ряд вопросов и вовсе являются неправильными. Такой вывод сделали эксперты Минздрава, ознакомившись с теми разделами, где ведется речь об оказании первой медпомощи. Об этом рассказывают «Известия».
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3 ноября 2017, 05:13