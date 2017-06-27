Движение вагонов трамваев номер 13, 7 и 23 парализовано как вниз, так и вверх по улице Ставропольский. Сотни людей идут пешком. Причина ЧП пока не ясна.
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Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными
Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу улица Куйбышева 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.
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27 июня 2017, 07:39
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ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив
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27 июня 2017, 06:20
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Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке
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27 июня 2017, 03:55
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Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»
В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарских чиновников с делегацией из немецкого города-партнера.
Предполагается, что над созданием сквера …
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23 июня 2017, 10:41
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"Виртуальные" самарские предприниматели задолжали в бюджет 5 миллиардов рублей
В Самарской губернии практически треть компаний малого бизнеса существует только на бумаге. Как рассказал в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы по Самарской области, примерно 40 тысяч индивидуальных предпринимателей региона …
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21 июня 2017, 06:57
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В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото
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19 июня 2017, 12:33
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В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги
Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
- Увидели с …
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10 июня 2017, 04:37
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66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания
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6 июня 2017, 06:29
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Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты
В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».
Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
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6 июня 2017, 07:57
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В Самаре водитель грузовика порвал трамвай
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30 мая 2017, 01:19
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В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик
Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.
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15 мая 2017, 04:45