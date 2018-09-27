24-летний английский дизайнер Райан Ясин изобрел ткань, которая дает возможность одежде увеличиваться на несколько размеров. Созданная этим специалистом одежда предназначена для детей от шести месяцев до трех лет.

Как известно, в этом возрасте детям быстро становятся малы, казалось бы, только …