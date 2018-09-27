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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В четверг, 27 сентября, произошла страшная авария на 40 километре трассы «Урал - Муханово» в Кинельском районе области. В 13:55 по неизвестной причине водитель иномарки «Рено» выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под КАМАЗ. Удар был настолько сильным, 
27 сентября 2018, 08:11
В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома

В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома

В Самаре памятник городскому водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома, об анекдотичной ситуации поведал на YouTube Валерий Ганиев. "Это не просто символично. Это, блин, закономерно. Или вы чего-то другого ожидали? - смеются в комментариях читатели. - Памятники должны 
27 сентября 2018, 07:56
В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по 
27 сентября 2018, 07:46
С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем

С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем

Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождем в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 27 сентября до 19:00 пятницы местами в регионе пройдет небольшой и умеренный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, его порывы могут 
27 сентября 2018, 05:28
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 
7 сентября 2018, 03:16
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
 
«Настоящее постановление вступает в 
6 августа 2018, 04:58
«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать

«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать

Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
30 июля 2018, 05:34
90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели 

9 июля 2018, 12:17
В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов

В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов

Самарская таможня и полицейские досмотрели прибывшие в регион фуры, в которых обнаружили одежду и обувь с товарными знаками известных фирм. В частности изъято более 17 тысяч комплектов спортивной обуви с лого фирм Adidas, Nike, Reebok, New Balance. 12 января также 
18 января 2018, 02:04
Созданы самые удобные в мире экологичные брюки

Созданы самые удобные в мире экологичные брюки

 На известной краудфандинговой платформе Kickstarter презентовали особые экологичные брюки, которые призваны заменить классический элемент гардероба «офисного планктона». В процессе изготовления используются пластиковые емкости.
Проект носит наименование LEZÉ. Как поясняют создатели необычной новинки, на выпуск пары таких штанов расходуется порядка 15 

21 декабря 2017, 04:14
Ценопад: Снижение стоимости одежды, сшитой в России, эксперты прогнозируют в 2018 году

Ценопад: Снижение стоимости одежды, сшитой в России, эксперты прогнозируют в 2018 году

Стоимость одежды от отечественных производителей может снизиться по причине обнуления таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна в следующем году, полагают эксперты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минпромторга.
Уменьшение пошлин на сырье даст возможность уменьшить себестоимость 

12 октября 2017, 10:10
В Великобритании изобрели одежду, которая «растет» вместе с детьми

В Великобритании изобрели одежду, которая «растет» вместе с детьми

24-летний английский дизайнер Райан Ясин изобрел ткань, которая дает возможность одежде увеличиваться на несколько размеров. Созданная этим специалистом одежда предназначена для детей от шести месяцев до трех лет.
Как известно, в этом возрасте детям быстро становятся малы, казалось бы, только 

8 сентября 2017, 09:38
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