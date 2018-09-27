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В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель
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27 сентября 2018, 08:11
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В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома
В Самаре памятник городскому водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома, об анекдотичной ситуации поведал на YouTube Валерий Ганиев. "Это не просто символично. Это, блин, закономерно. Или вы чего-то другого ожидали? - смеются в комментариях читатели. - Памятники должны …
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27 сентября 2018, 07:56
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В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по …
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27 сентября 2018, 07:46
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С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем
Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождем в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 27 сентября до 19:00 пятницы местами в регионе пройдет небольшой и умеренный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, его порывы могут …
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27 сентября 2018, 05:28
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Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк
В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 …
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7 сентября 2018, 03:16
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Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
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6 августа 2018, 04:58
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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать
Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
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30 июля 2018, 05:34
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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 12:17
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В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов
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18 января 2018, 02:04
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Созданы самые удобные в мире экологичные брюки
На известной краудфандинговой платформе Kickstarter презентовали особые экологичные брюки, которые призваны заменить классический элемент гардероба «офисного планктона». В процессе изготовления используются пластиковые емкости.
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21 декабря 2017, 04:14
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Ценопад: Снижение стоимости одежды, сшитой в России, эксперты прогнозируют в 2018 году
Стоимость одежды от отечественных производителей может снизиться по причине обнуления таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна в следующем году, полагают эксперты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минпромторга.
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12 октября 2017, 10:10
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В Великобритании изобрели одежду, которая «растет» вместе с детьми
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8 сентября 2017, 09:38