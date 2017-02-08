Сегодня, 5 июня, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона. Молодой человек пропал без вести в ноябре прошлого года - ушел из дома и не вернулся. Более полугода прошли в бесплодных поисках. Не помогла даже особая примета - изображение дракона …