Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он отправился после того, как покинул гостиницу, не известно. Родственников и друзей в городе у него нет. Оперативно-разыскное дело по факту отсутствия человека завели 5 февраля.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят звонить в полицию по телефону 020 (102 с мобильного).
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В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали
В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.
К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 …
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