В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли на обсуждение областных парламентариев.
Использованные шприцы, бинты, ампулы и даже части человеческих тел —эти медицинские отходы, могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. По закону, они должны утилизироваться предприятиями, имеющими на это лицензию. В Самарской области с 2006 года работает ГУП, которое так и называется — «Центр утилизации медицинских отходов».
- Который получил лицензию, который прошел обучение персонала и который должен был централизованно обеспечивать утилизацию всех медицинских отходов в области, чем мы вполне успешно занимались, - говорит руководитель ГУП СО «Центр утилизации медицинских отходов» Дмитрий Елизаров.
У предприятия восемь пунктов по переработке. И этого достаточно, чтобы охватить все медучреждения региона. Однако с 2013 года все больницы перешли в областное подчинение, и были вынуждены для заключения контрактов на утилизацию отходов проводить тендеры. Это привело к тому, что их стали выигрывать частные фирмы, которые демпингуют цены и не не всегда работают добросовестно.
- Всем частникам интересно взять большой заказ. Никто не хочет ехать например, в Похвистнево, чтобы взять 1 кг отходов и ничего не заработать. Что они делают дальше с отходами - большой вопрос. Все дело в том, что данная деятельность очень тяжело контролируема, - юрист ГУП «Центр утилизации медицинских отходов» Сергей Овсянников.
- Иглы с остатками крови мы видим на улице в доступном месте для детей, для других людей! Поэтому это недопустимо в 2018-м году в XXI веке!, - рассказывает председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.
Усложняет ситуацию и то, что для оказания таких услуг больше не нужна лицензия.
- Поэтому на сегодняшний день на этот рынок может выйти практически любая организация. Вопрос становится ещё более актуальным, когда в лесополосах находят желтые пакеты. Неопознанные и не поймешь откуда, - рассказал руководитель управления обеспечения медицинской техникой Министерства здравоохранения Самарской области Максим Колобов.
Всего выделяют 3 типа медицинских отходов — А, B и C. Два последних — самые опасные. Заняться ими по всей области мог бы региональный оператор, который должен заработать с 1 января 2019 года. Однако у него нет нужного оборудования, а в схеме работы есть только пункт с категорией А.
- Группа B в этой территориальной схеме не учитывается вообще. Там никоим образом не прописано, что же делать с медицинскими отходами класса B, С и так далее. Соответственно, на уровне субъекта федерации сейчас отходами отличными от класса А не занимается Министерство вообще, - сказал руководитель управления по обращению с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Игорь Кузнецов.
То есть проблема во многом межведомственная и решать её нужно путем взаимодействия министерств. Один из возможных выходов эксперты видят в передаче всех полномочий и самого «Центра по утилизации отходов» в ведение будущего регионального оператора.