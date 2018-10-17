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Материалы по теме:

Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»

Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»

Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного 
17 октября 2018, 10:23
Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в пятерку регионов, где один из самых высоких показателей по одновременной заболеваемости туберкулезом и ВИЧ. В целом на каждые 100 тысяч населения в регионе сейчас приходится 136 больных. В целом по России носителями палочки Коха - бактерии, 
17 октября 2018, 09:46
В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут 
17 октября 2018, 09:20
Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об 
17 октября 2018, 08:00
В блогах: в Тольятти с диагнозом

В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".

"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на 
11 октября 2018, 05:53
В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, 
10 октября 2018, 07:50
В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее  разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и 
2 октября 2018, 04:44
В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В областной столице завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице. 8 августа в одно из медицинских учреждений города обратилась 65-летняя женщина для прохождения процедуры «фиброколонскопия». Во время нее пенсионерка умерла. Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 
17 сентября 2018, 12:47
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