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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать …
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29 ноября 2018, 11:27
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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Новый приют для бездомных животных появится в Самаре
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21 июня 2018, 01:31
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В Самарской области запретили отстреливать бездомных животных
Власти Самарской области регламентировало работу организаций, которые занимаются отловом бездомных животных. Соответствующее постановление подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.
В частности, документ запрещает заниматься отстрелом собак и кошек. Оружие можно применять только в тех случаях, когда есть реальная опасность для жизни и …
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15 июня 2018, 09:37
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Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками
Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала …
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15 апреля 2018, 04:13
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Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?
Администрация посёлка Варламово отрицает сведения, появившиеся в соцсетях по поводу массовой травли собак, передает «КТВ-ЛУЧ»
Вечером 8 февраля в паблике «Бездомные животные Сызрани. Поможем вместе!» соцсети ВК появился пост об умерщвлении животных.
«Массовая травля собак в …
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11 февраля 2018, 04:04