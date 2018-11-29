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Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать 
29 ноября 2018, 11:27
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
Новый приют для бездомных животных появится в Самаре

Новый приют для бездомных животных появится в Самаре

В Самаре появится новый приют для бездомных животных. По этому вопросу администрация города провела публичные слушания. В итоге, против возведения объекта не было высказано ни одного возражения.

Новый приют разместится в Куйбышевском районе. Его планируют развернуть на улице Утевской. Он будет 

21 июня 2018, 01:31
В Самарской области запретили отстреливать бездомных животных

В Самарской области запретили отстреливать бездомных животных

Власти Самарской области регламентировало работу организаций, которые занимаются отловом бездомных животных. Соответствующее постановление подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.

В частности, документ запрещает заниматься отстрелом собак и кошек. Оружие можно применять только в тех случаях, когда есть реальная опасность для жизни и 

15 июня 2018, 09:37
Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
 
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала 
15 апреля 2018, 04:13
Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?

Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?

Администрация посёлка Варламово отрицает сведения, появившиеся в соцсетях по поводу массовой травли собак, передает «КТВ-ЛУЧ»
 
Вечером 8 февраля в паблике «Бездомные животные Сызрани. Поможем вместе!» соцсети ВК появился пост об умерщвлении животных.
 
«Массовая травля собак в 
11 февраля 2018, 04:04
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