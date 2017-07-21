В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в комментариях. По их словам, этой яме уже много лет, а местным чиновникам вообще нет до нее никакого дела.
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Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти
Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз …
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21 июля 2017, 08:31
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»
Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.
По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба …
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19 июля 2017, 07:04
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NASA показало фото водопада из лавы на Марсе
Американское космическое агентство продемонстрировало фотографию Марса, на которой различимы следы водопада из лавы. Эксперты активно обсуждают полученное изображение.
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30 июня 2017, 09:17
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В Калифорнии водопад «превратился» в поток огня
Свидетелями настоящего феномена могут оказаться посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии. Солнечные лучи так освещают водопад Лошадиный Хвост в скале Эль-Капитан, что он похож на огненный поток. Его уже называют «огнепадом».
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16 февраля 2017, 05:04