В Интернете появилось необычное видео из Самары. Автомобилист снял на улице Ново-Садовой машину, которая перевозила старинное деревянное судно – ладью. Автомобилист спросил, куда везут «лодку». Ему ответили, что в кругосветку с казаками.
Во вторник, 27 июня, в районе речного вокзала пройдет торжественное мероприятие, посвященное старту первого этапа казачьего похода «Дорогами Атамана Ермака». 1 июля участники экспедиции должны по реке прибыть на Грушинскую поляну.
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Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов
На хостинге Youtube набирает популярность новая пародия на трек рэп-группы «Грибы» - «Тает лед». Согласно комментарию, видео было снято в тольяттинском медгородке.
«Коллектив ГБУЗ СО ТГКБ №5 обещает помогать молодым специалистам. Клип-хит!», - написал пользователь, опубликовавший видео.
«На ночном …
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26 июня 2017, 11:27
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Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!
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22 июня 2017, 04:13
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Когда в Самаре исчезнут пробки?
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21 июня 2017, 02:15
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Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети
Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не …
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21 июня 2017, 09:20
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Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях
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19 июня 2017, 03:14
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Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей
В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе …
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17 мая 2017, 12:54
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В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой
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17 апреля 2017, 04:15
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Внимание, котлован на Ново-Садовой! Эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»
В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.
На Ново-Садовой появится котлован …
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11 апреля 2017, 04:34