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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2018г 
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Когда Самара станет «умным городом»?

Когда Самара станет «умным городом»?

Что мешает внедрению в жизнь цифровых технологий? Как выстроить взаимоотношения бизнеса, населения и власти с помощью самых современных технологий? Ответ на этот и другие вопросы пытались найти участники первой международной конференции «Самара цифровая 2018», которая прошла в госуниверситете путей сообщения.

Сорок 

21 апреля 2018, 06:12
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Объединенной двигателестроительной 

6 апреля 2018, 04:47
27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев

27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев

27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.

 

Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы 

27 марта 2018, 06:27
Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Вечером 21 марта с космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08». Экипаж корабля - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Это 55-я долговременная экспедиция к МКС. 23 марта планируется стыковка корабля со 

22 марта 2018, 04:49
Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович

Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович

Вице-премьер Аркадий Дворкович вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым 2 марта посетил ряд объектов в Тольятти, в том числе нанес визит на АвтоВАЗ. Там он провёл совещание по подготовке к празднованию 50-летия автоконцерна в 2020-м году и программе развития города. 

5 марта 2018, 11:20
«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал

«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал

Самарский «Авиаагрегат», один из крупнейших российских производителей шасси для воздушных судов, объявил о намерении увеличить уставной капитал на 450 миллионов рублей. Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 26 марта, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Аффилированное 

22 февраля 2018, 04:33
Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила  Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  вручил Председатель 

6 февраля 2018, 07:27
Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту 

1 февраля 2018, 02:13
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