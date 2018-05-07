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Когда Самара станет «умным городом»?
Что мешает внедрению в жизнь цифровых технологий? Как выстроить взаимоотношения бизнеса, населения и власти с помощью самых современных технологий? Ответ на этот и другие вопросы пытались найти участники первой международной конференции «Самара цифровая 2018», которая прошла в госуниверситете путей сообщения.
Сорок …
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21 апреля 2018, 06:12
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Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве
Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.
Объединенной двигателестроительной …
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6 апреля 2018, 04:47
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27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев
27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы …
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27 марта 2018, 06:27
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Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта
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22 марта 2018, 04:49
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Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович
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5 марта 2018, 11:20
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«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал
Самарский «Авиаагрегат», один из крупнейших российских производителей шасси для воздушных судов, объявил о намерении увеличить уставной капитал на 450 миллионов рублей. Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 26 марта, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Аффилированное …
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22 февраля 2018, 04:33
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Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве
Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» вручил Председатель …
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6 февраля 2018, 07:27
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Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту …
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1 февраля 2018, 02:13