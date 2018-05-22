Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». Среди таких мер запрет ввоза ряда товаров из таких стран, кроме того, может быть ограничен вывоз продукции с территории нашей страны иностранными компаниями. Вызвавший наибольшие споры пункт об ограничениях импорта лекарственных препаратов в итоговом документе был убран. Как подчеркнул первый зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей Россиии Владимир Гутенев, данный закон носит рамочный характер.
«Он не фиксирует одномоментное вступление каких-то шагов, а предоставляет право по оперативному решению президента правительству выпускать соответствующие распоряжения и определять, в какой части данные санкции будут распространяться - будут ли они только против США или компаний, которые поддержали санкции против России», - прокомментировал Владимир Гутенев.
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