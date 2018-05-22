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Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду 

17 мая 2018, 10:12
Владимир Гутенев провел прием граждан

Владимир Гутенев провел прием граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев провел в Самаре прием граждан. На этот раз к нему обратились с просьбой вмешаться в ситуацию на одном из крупнейших 
7 мая 2018, 10:13
Когда Самара станет «умным городом»?

Когда Самара станет «умным городом»?

Что мешает внедрению в жизнь цифровых технологий? Как выстроить взаимоотношения бизнеса, населения и власти с помощью самых современных технологий? Ответ на этот и другие вопросы пытались найти участники первой международной конференции «Самара цифровая 2018», которая прошла в госуниверситете путей сообщения.

Сорок 

21 апреля 2018, 06:12
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Объединенной двигателестроительной 

6 апреля 2018, 04:47
В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
28 марта 2018, 11:46
Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов

Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов

Сегодня на 81-м году жизни умер выдающийся партийный деятель, депутат Государственной думы пяти созывов, бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, член президиума ЦК КПРФ Валентин Романов. Соболезнования в адрес его семьи и близких от себя лично и от имени регионального 

28 марта 2018, 01:09
27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев

27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев

27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.

 

Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы 

27 марта 2018, 06:27
В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам

В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам

На российских дорогах может быть увеличена максимально допустимая скорость для движения по дорогам. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил увеличить лимит до 100-110 километров в час.

«Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому 
20 марта 2018, 06:23
Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович

Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович

Вице-премьер Аркадий Дворкович вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым 2 марта посетил ряд объектов в Тольятти, в том числе нанес визит на АвтоВАЗ. Там он провёл совещание по подготовке к празднованию 50-летия автоконцерна в 2020-м году и программе развития города. 

5 марта 2018, 11:20
До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект о продлении в РФ «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года. Причина проста: еще около миллиона россиян не успели воспользоваться льготой. Чтобы оформить строение на дачном участке, как и прежде, необходимо представить правоустанавливающий документ 

27 февраля 2018, 08:01
Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила  Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  вручил Председатель 

6 февраля 2018, 07:27
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