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Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти
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22 июня 2018, 03:18
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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57
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Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре
21 июня в Самаре произошло крупное ДТП с участием сразу с четырьмя автомобилями. Все случилось около 16:00 на пересечении улиц Буянова и Вилоновской. Там столкнулись Nissan, Lexus, KIA и Chevrolet, сообщает группа «ДТП Самара». От удара у трех машин …
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22 июня 2018, 11:18
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33